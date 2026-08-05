Egyre több fegyvercsempészt fognak el a magyar határokon: így árasztják el illegális lőfegyverekkel Európát

Nemrégiben arról írtunk, hogy a rendőrség eljárást indított, miután olyan információk jutottak el hozzájuk, hogy egy örmény férfi a józsefvárosi piacon, egy szerszámboltban nagy tételben árusít lőfegyvereket. A nyomozás során kiderült, hogy a légfegyvereket egy 38 éves férfi vásárolta meg Lengyelországban és 49 éves társával hozta Magyarországra, a piacon pedig az 55 éves örmény állampolgár árulta. A hatóság végül a szlovák-magyar határon, a Migléc-Tornyosnémeti átkelőnél fogta el a két szállítót, az általuk vezetett teherautókban 122, a 38 éves férfi Pest megyei ingatlanjaiban 91, míg a józsefvárosi szerszámboltban 151 légfegyvert találtak. A lefoglalt fegyverek között sűrített levegős technológiával működő, a bűncselekményi határértéket akár többszörösen is meghaladó csőtorkolati energiával rendelkező modellek is voltak.
Mivel a előző hetekben, hónapokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai több esetben is illegális fegyverszállítmányokat kapcsoltak le Magyarország területén vagy határain, megkerestük őket a témában. Mint írták, nem mondható ugyan a robbanásszerűnek a növekedés, ugyanakkor a NAV évről-évre egyre több ilyen jogsértést derít fel, idén eddig tizenötször találtak fegyvereket és lőszereket a pénzügyőreik.
Honnan érkeznek és hová tartanak az illegális lőfegyverek?
Az Európában forgalomba kerülő illegális lőfegyverek jelentős hányada a balkáni, kisebb része a posztszovjet térségből származik.
A délszláv háborúban a lakosság nagy része fegyverhez jutott, ezért a mai napig ez a fegyverkereskedők egyik legfőbb beszerzési forrása.
Ugyanakkor az európai ügynökségek, például az Europol és a Frontex előrejelzései szerint – a délszláv háborúhoz hasonlóan – a jövőben az orosz-ukrán háború következményeként felmerülő fegyver-csempészet is komoly kockázatként definiálható.
A fegyverkereskedők számára hazánk elsősorban tranzitország, a Balkánról érkező fegyverek jelentős része Nyugat-Európa felé tart, ahol magasabb a kereslet és a piaci ár. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy egy részük Magyarországon marad, és hazai bűnözői körök használják fel vagy értékesítik azokat.
Így próbálják átjuttatni a határon a fegyverszállítmányokat
A pénzügyőrök csempészett fegyvereket leggyakrabban a repülőtéri posta- és áruforgalomban, illetve személygépkocsikban vagy tehergépjárművekben találnak. A balkáni útvonalon közlekedő bűnözői hálózatok főként közúton szállítják a fegyvereket, amelyeket speciálisan kialakított üregekbe, csomagok vagy más áruk közé rejtenek.
A legjellemzőbb lefoglalások az éles maroklőfegyverek (pisztolyok), gépkarabélyok, légfegyverek, lőszerek, lőfegyver alkatrészek, illetve az átalakított gáz- és riasztófegyverek.
Az elmúlt évek kiemelt felderítése volt, amikor Röszkén húsz gépkarabélyt, huszonnégy hozzá tartozó tárat, valamint húsz pisztolytárat találtak a pénzügyőrök egy albán sofőr autójában elrejtve. Amint a NAV írta, a világszerte elterjedt harci fegyverek ilyen nagy mennyiségű lefoglalása különösen ritka.
Ezekkel a módszerekkel tudnak eredményesen fellépni a fegyvercsempészet ellen
Magyarország és az Európai Unió lakosságának biztonsága és védelme érdekében a fegyvercsempészet felderítése a NAV számára kiemelt feladatnak számít. Amint fogalmaztak, a hatékonyság alapját a hatóságok összehangolt határforgalmi és mélységi ellenőrzései, illetve a nemzeti és nemzetközi együttműködések képezik.
A NAV több módszert és eszközt is alkalmaz:
- kockázatelemzés és célzott ellenőrzések,
- csomag- és poggyászátvilágító, valamint rakományátvilágító röntgenberendezések használata,
- nemzetközi információcsere,
- közös műveletek a rendőrséggel, európai szervezetekkel és a szomszédos országok hatóságaival.
Határforgalom-ellenőrzésnél a pénzügyőrök az utazók viselkedése, a jármű állapota és a kockázati profilok alapján kiszűrik a gyanús gépkocsikat és személyeket. Ezután a gépjárművek alapos átvizsgálása során találják meg a rejtett fegyvereket a határátkelőknél. Továbbá a nemzetközi postai és gyorspostai küldemények, valamint a Távol-Keletről érkező áruk tételes vizsgálata is prioritást élvez a NAV munkatársai számára.