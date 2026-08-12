Feltörtek egy bankautomatát Sátoraljaújhelyen

Lopás történt kedd éjszaka a sátoraljaújhelyi Tesco áruházban elhelyezett bankautomatánál. A bűncselekmény miatt rendőrségi helyszínelés kezdődött, az áruház azonban továbbra is nyitva tart. A részletekről a Boon.hu számolt be.

Lopás történt egy Tesconál. Fotó: Facebook/Tesco Magyarország

Lopás történt a sátoraljaújhelyi Tescónál

A Boon.hu információi szerint kedd éjszaka lopás történt a sátoraljaújhelyi Tesco áruházban található bankautomatánál. A történtekről Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere számolt be közösségi oldalán.

A bűncselekmény miatt rendőri intézkedésre és helyszíni szemlére is szükség volt, de az áruház nyitvatartását nem érinti az eset. A vásárlók a megszokott nyitvatartási időben továbbra is bemehetnek az üzletbe, jelenleg azonban a főbejárat helyett a vészkijáraton keresztül lehet bejutni.

A rendőrség is megerősítette a történteket

A Boon.hu megkeresésére Janosóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette, hogy valóban lopás történt.

A rendőrök a bejelentés után azonnal a helyszínre érkeztek, ahol a bűnügyi technikusok és a nyomozók megkezdték a szükséges intézkedéseket.

A helyszíni szemle jelenleg is zajlik, a rendőrség pedig ismeretlen tettes ellen folytat büntetőeljárást. A nyomozás további részleteiről egyelőre nem közöltek információt.