Befeszítették a vendéglő ajtaját, több mint egymillió forintnyi felszerelést loptak el

Vádat emelt az ügyészség egy tiszabői fiatal és felnőtt társa ellen, akik a vád szerint betörtek egy tiszaroffi vendéglőbe, ahonnan több mint egymillió forint értékű hangtechnikai eszközt vittek el. A felnőtt elkövetőre több év börtönt kértek a lopás miatt.

Lopás Tiszaroffon: egy keverőpultot is elvittek - Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

A Szolnoki Járási Ügyészség közlése szerint az akkor 17 éves tiszabői fiú és 31 éves helyi társa 2024. november 1-jén késő este ment be egy tiszaroffi vendéglő udvarára.

A páros befeszítette az épület kétszárnyas ajtaját, majd több hangtechnikai eszközt is magával vitt. A zsákmány között hangfal, keverőpult és erősítő is volt.

Az ellopott eszközök összértéke 1 millió 244 ezer forint volt. A rendőrök később lefoglalták a zsákmányt a vádlottaktól, majd visszaadták azt a tulajdonosnak, így a kár teljes egészében megtérült.

Súlyos büntetést kértek a felnőtt vádlottra a lopás után

Az ügyészség a fiatalkorú vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetését indítványozta, valamint azt, hogy a próbaidő alatt álljon pártfogó felügyelet alatt.

A 31 éves férfi büntetett előéletű, ezért a lopást különös visszaesőként követte el. Az ügyészség szerint emellett kiskorú veszélyeztetésének bűntettét is megvalósította.

Vele szemben halmazati büntetésként négy év hat hónap börtönbüntetést, öt év közügyektől eltiltást, valamint további öt év foglalkozástól eltiltást indítványozott az ügyészség. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság hoz majd döntést.

Az Origo augsztus 13-án arról számolt be, hogy ngy fiú tört be egy balassagyarmati telefonboltba, ahol alig fél perc alatt több millió forint értékű készüléket zsákmányoltak. A rendőrök három fiatalt már elfogtak, a 17 éves gyanúsítottat pedig körözés után fogták el.