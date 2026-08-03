Lövöldözés volt Mohácson, többen megsérültek

A BAMA információi szerint a mohácsi lövöldözés vasárnap hajnalban, a Kazinczy utcában történt. Helyszíni beszámolók alapján két fiatalokból álló társaság keveredett szóváltásba, amely később tettlegességig fajult.

A lövöldözés Mohácson, a Kazinczy utcában történt (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

A lövöldözés sérültjeit kórházba szállították

Szemtanúk beszámolója szerint az egyik fiatal egy gázpisztolyt vett elő, majd közelről négy-öt lövést adott le. A rendelkezésre álló információk alapján egy férfit több lövés is ért, ezért kórházba szállították. Úgy tudni, a homlokán is megsérült, emellett a konfliktusban mások is könnyebb sérüléseket szenvedhettek.

A helyszínen tartózkodók szerint a verekedésnek végül egy közelben lévő férfi vetett véget.

A történtek után többen úgy vélték, hogy a konfliktus egy közeli vendéglátóhelyről indult. A lap információi szerint azonban a Kazinczy Söröző nem állt kapcsolatban az esettel: a vendéglátóhelyen nyugodt volt a hangulat az éjszaka folyamán, a lövöldözést követően pedig több vendég is az utcára sietett, hogy segítséget nyújtson a sérülteknek.