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lövöldözés

Lövöldözés volt Mohácson, többen megsérültek

34 perce
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Sajtóértesülések szerint vasárnap hajnalban lövések dördültek el egy mohácsi utcai konfliktus során, amelynek több sérültje is van. Az ügyben a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat hivatalos tájékoztatására még várnak.
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lövöldözésMohácskórház

A BAMA információi szerint a mohácsi lövöldözés vasárnap hajnalban, a Kazinczy utcában történt. Helyszíni beszámolók alapján két fiatalokból álló társaság keveredett szóváltásba, amely később tettlegességig fajult.

A lövöldözés Mohácson, a Kazinczy utcában történt (illusztráció) Fotó: Pixabay.com
A lövöldözés Mohácson, a Kazinczy utcában történt (illusztráció)
Fotó: Pixabay.com

A lövöldözés sérültjeit kórházba szállították

Szemtanúk beszámolója szerint az egyik fiatal egy gázpisztolyt vett elő, majd közelről négy-öt lövést adott le. A rendelkezésre álló információk alapján egy férfit több lövés is ért, ezért kórházba szállították. Úgy tudni, a homlokán is megsérült, emellett a konfliktusban mások is könnyebb sérüléseket szenvedhettek.

A helyszínen tartózkodók szerint a verekedésnek végül egy közelben lévő férfi vetett véget.

A történtek után többen úgy vélték, hogy a konfliktus egy közeli vendéglátóhelyről indult. A lap információi szerint azonban a Kazinczy Söröző nem állt kapcsolatban az esettel: a vendéglátóhelyen nyugodt volt a hangulat az éjszaka folyamán, a lövöldözést követően pedig több vendég is az utcára sietett, hogy segítséget nyújtson a sérülteknek.

 

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