Gyilkossággal fenyegetőzött: vádat emeltek a "lúgos orvos" áldozatát zaklató férfi ellen

Emberölés előkészülete miatt vádat emelt és végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott a "lúgos orvos" áldozatát fenyegető férfi ellen a Fővárosi Főügyészség - tudatta a vádhatóság közleményben pénteken.

Vádat emeltek a "lúgos orvos" áldozatát megöléssel fenyegető férfi ellen / Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Vádat emeltek a "lúgos orvos" áldozatát megöléssel fenyegető férfi ellen

A vád szerint a 61 éves férfi figyelemmel kísérte a "lúgos orvosként" ismert elkövető elleni bírósági eljárást, és ennek során az a meggyőződés alakult ki benne, hogy a vádlottat tévesen ítélték el. Bár nem volt érintett az eljárásban, elhatározta, hogy eléri a per újratárgyalását. Ennek érdekében 2019-től többször is feljelentést tett a sértett ellen hamis tanúzás miatt, és más jogi eszközöket is igénybe vett.

Az idő előrehaladtával életének egyre inkább központi részévé – a rögeszméjévé – vált a fenti cél elérése, és mindennapjait is ennek rendelte alá

- áll a főügyészség közleményében.

A férfi többször is erőszakosan lépett fel a sértettel szemben, ezért büntetőeljárások indultak ellene, azonban ezen cselekmények miatt nem volt büntethető. Egyre jobban haragudott a sértettre, megtudta a lakcímét, és 2025. augusztus 19-én ismét megjelent a sértett otthonánál, ahol kiragasztott egy általa szerkesztett képet és szöveget tartalmazó cetlit, amelyen a sértett fényképe is szerepelt, illetve amelyen a férfi ismét megkérdőjelezte a "lúgos orvos" elleni ítéletet.

Kaputelefonon felcsöngetett a sértetthez. A hívást a sértett élettársa fogadta, akinek a vádlott fenyegetően azt mondta, hogy, amikor legközelebb erre jár, kioltja a sértett életét, majd távozott a környékről.

Mindezek alapján a Fővárosi Főügyészség emberölés előkészülete miatt vádat emelt a letartóztatásban lévő férfival szemben.

A nyomozás során kirendelt elmeorvos szakértő szerint a férfit elmeállapota súlyosan korlátozott abban, hogy bűncselekménye következményeit felismerje és e felismerésnek megfelelően cselekedjen. A Fővárosi Főügyészség a súlyosító körülmények túlsúlya miatt végrehajtandó börtönre tett indítványt. Továbbá indítványozta, hogy a bíróság a tárgyalás alatt is tartsa fenn a letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI).