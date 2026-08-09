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felborult autó

Felborult egy autó az M1-es sztrádán

14 órája
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Letért az úttestről és árokba borult egy személykocsi az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, Mocsa térségében a 80-as kilométer közelében - közölte vasárnap honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
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felborult autójárműútinform

Azt írták, a tetejére borult autóból kiszakadt az akkumulátor és a járműből szivárog az üzemanyag, amit a tűzoltók egy edényben felfogtak. Az autóban ketten utaztak, mindketten kiszálltak a kocsiból, mentő érkezett hozzájuk.

Az Útinform közlése szerint a baleset környékén a nézelődők miatt szakaszos torlódás alakult ki.

 

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