Felborult egy autó az M1-es sztrádán

Azt írták, a tetejére borult autóból kiszakadt az akkumulátor és a járműből szivárog az üzemanyag, amit a tűzoltók egy edényben felfogtak. Az autóban ketten utaztak, mindketten kiszálltak a kocsiból, mentő érkezett hozzájuk.

Az Útinform közlése szerint a baleset környékén a nézelődők miatt szakaszos torlódás alakult ki.