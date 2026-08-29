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baleset

Több kilométeres a torlódás az M1-esen, három jármű ütközött

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Több kilométeres torlódás alakult ki szombat délelőtt az M1-es autópályán Óbaroknál, miután két személyautó és egy kisteherautó összeütközött a Budapest felé vezető oldalon.
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balesetM1-esM1-es autópályatorlódás

Baleset miatt mindkét irányban több kilométeres torlódás van az M1-es autópályán Óbaroknál - közölte az Útinform szombat délelőtt.

Baleset az M1-es autópályán Óbaroknál, több kilométeres a torlódás
Baleset az M1-es autópályán Óbaroknál, több kilométeres a torlódás Fotó: Mediaworks

Baleset az M1-es autópályán Óbaroknál, több kilométeres a torlódás

Tájékoztatásuk szerint két személyautó és egy kisteherautó ütközött össze a Budapest felé vezető oldalon. A baleset miatt a 41-es kilométernél az átterelt belső sáv forgalmát az ellenkező irány belső sávjára irányítják át, így Hegyeshalom felé csak egy sáv járható.

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