Több kilométeres a torlódás az M1-esen, három jármű ütközött

Baleset miatt mindkét irányban több kilométeres torlódás van az M1-es autópályán Óbaroknál - közölte az Útinform szombat délelőtt.

Baleset az M1-es autópályán Óbaroknál, több kilométeres a torlódás Fotó: Mediaworks

Baleset az M1-es autópályán Óbaroknál, több kilométeres a torlódás

Tájékoztatásuk szerint két személyautó és egy kisteherautó ütközött össze a Budapest felé vezető oldalon. A baleset miatt a 41-es kilométernél az átterelt belső sáv forgalmát az ellenkező irány belső sávjára irányítják át, így Hegyeshalom felé csak egy sáv járható.