Több kilométeres a dugó az M1-esen, felborult egy kamion

Felborult egy papírárut szállító kamion az M1-es sztráda Hegyeshalom felé vezető oldalán, Mosonmagyaróvár térségében.

Torlódás van az M1-esen

Fotó: Pixabay.com

Az M1-esen történt baleset részletei

A 155-ös kilométernél a belső szalagkorlátra borult járműben csak annak vezetője utazott, mentőt riasztottak hozzá. A helyszínre a mosonmagyaróvári és lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, az egységek áramtalanítottak. A kamionból nagyobb mennyiségű üzemanyag került a burkolatra, a rakomány pedig mindkét pályatesten szétszóródott. Az érintett szakaszon mindkét irányban lezárták a belső sávot, torlódásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem. A határ felé vezető oldalon közel 2 km-es a dugó.

Az Útinform azt írja, baleset történt az M0-s autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Gyál közelében. A 35-ös km-nél már több, mint 5 km-es torlódás alakult ki.

Erősödik reggeli a forgalom a főváros környéki főbb útvonalakon, így:

az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bag térségében, illetve a fővárosi bevezető szakaszon,

a 31-es főúton Maglód közelében,

illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

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