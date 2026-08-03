Átsodródott a szemközti oldalra egy autó az M3-ason – kilométeres torlódás alakult ki

Baleset miatt torlódik a forgalom az M3-as autópálya mindkét oldalán Gödöllőnél hétfő este.

Baleset az M3-ason: mindkét irányban több kilométeres torlódás Gödöllőnél Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Baleset az M3-ason: mindkét irányban több kilométeres torlódás Gödöllőnél

A katasztrófavédelem arról tájékoztatta az MTI-t, hogy szalagkorlátnak hajtott egy gépkocsi az autópálya 30-as kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A jármű a baleset következtében a szemközti sávba került, emiatt a sztráda mindkét oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az Útinform azt közölte a honlapján, hogy mindkét irányban 2-3 kilométeres a torlódás.