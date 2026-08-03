Átsodródott a szemközti oldalra egy autó az M3-ason – kilométeres torlódás alakult ki

Jelentős torlódás alakult ki hétfő este az M3-as autópálya gödöllői szakaszán, miután egy autó szalagkorlátnak ütközött.
Baleset miatt torlódik a forgalom az M3-as autópálya mindkét oldalán Gödöllőnél hétfő este.
Baleset az M3-ason: mindkét irányban több kilométeres torlódás Gödöllőnél
A katasztrófavédelem arról tájékoztatta az MTI-t, hogy szalagkorlátnak hajtott egy gépkocsi az autópálya 30-as kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A jármű a baleset következtében a szemközti sávba került, emiatt a sztráda mindkét oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.
Az Útinform azt közölte a honlapján, hogy mindkét irányban 2-3 kilométeres a torlódás.
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