Véglegessé vált az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása: a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa helybenhagyta a Miskolci Járásbíróság múlt heti végzését, közölte a törvényszék sajtóosztálya szerdán az MTI-vel. Az elsőfokú bíróság a balesetet követő kedden, augusztus 18-án rendelte el az M3-as buszbalesetben a gyanúsított letartóztatását, a végzéssel szemben a sofőr és védője fellebbezett.

M3-as buszbaleset: véglegessé vált a sofőr letartóztatása. Fotó: Heol

A Miskolci Törvényszék a járásbíróság által kifejtett indokokat részben osztotta, jogi érvelése szerint a büntetési tételkeret, illetve a külföldi állampolgárság nem jelenti automatikusan a szökés, elrejtőzés veszélyét, azonban az a férfi magyarországi kötődésének hiánya miatt valóban fennáll. A bizonyítás veszélyeztetését viszont a másodfokú tanács nem találta megállapíthatónak.

M3-as buszbaleset: ezért vált véglegessé vált a sofőr letartóztatása.

Álláspontjuk szerint a sofőrnek az ügyben felmerülő objektív bizonyítékokra, például a szakértői bizonyításra nincs ráhatása, továbbá a tanúk jogellenes befolyásolásának lehetőségét is kizárják, figyelemmel a férfinak az eljárás során eddig tanúsított magatartására és a baleset súlyos következményeihez való viszonyulására.

A letartóztatás egy hónapra szól, írja az MTI.