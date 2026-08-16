Megszólalt a lengyel busztársaság az M3-ason történt balesetről

Tizenkét ember meghalt az M3-as buszbalesetben, amely vasárnap hajnalban történt Mezőkeresztes közelében. A lengyel autóbuszon 57 utas és két sofőr tartózkodott, az utasok Bosznia-Hercegovinából, Medjugorjéból tartottak hazafelé Lengyelországba.

Az M3-as buszbaleset után a tűzoltók hajnali három óráig 35 embert emeltek ki a járműből, több utas azonban a roncsok alatt rekedt. A 24 tonnás jármű megmozdításához darukat is a helyszínre vezényeltek

Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

A lengyel külügyminisztérium szóvivője, Maciej Wewiór megerősítette, hogy a busz valamennyi utasa lengyel állampolgár volt. Tájékoztatása szerint hét sérült állapota nagyon súlyos, további mintegy 40 ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

A jármű Nyíregyháza irányába haladt az M3-as autópályán, amikor hajnali egy óra körül letért az útról, az árokba hajtott, majd felborult.

Az M3-as buszbaleset okát vizsgálják

Az előzetes információk szerint felmerült annak lehetősége, hogy a jármű vezetője elaludhatott vezetés közben. A sofőrt a rendőrség őrizetbe vette, a baleset körülményeit vizsgálják.

A jasłói Michael közlekedési vállalat tulajdonosa, Tadeusz Dykas a money.pl-nek azt mondta, mindkét sofőr életben van, egyikük megsérült. Hozzátette, mindketten tapasztalt járművezetők, akik több éve dolgoznak a társaságnál.

A fuvarozó szerint egyelőre nem tudják, pontosan mi történt. A két sofőrt a rendőrség már kihallgatta.

Tadeusz Dykas megerősítette, hogy a jármű zarándokokat szállított, akik a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból tértek vissza Lengyelországba. A társaság a baleset hírére egy másik autóbusszal Magyarországra indult, hogy a kevésbé súlyosan sérült utasokat hazaszállítsa.

A lengyel államfő is reagált a tragédiára

Karol Nawrocki lengyel elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Az államfő az X-en azt írta, mély fájdalommal értesült a szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetről.

Nawrocki közölte, hogy együtt érez az áldozatok családjaival és szeretteivel.