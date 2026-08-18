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buszbaleset

Buszbaleset az M3-ason - megérkezett Lengyelországba a sérültek első csoportja

25 perce
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Többségük nem szorul kórházi ápolásra. A varsói kormány által indított különjárattal Lengyelországba érkezett hétfő este az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek első csoportja.
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buszbalesetsérülteketM3-as

A Rzeszów vajdasági központ repülőtérén leszállt repülőgép 21 sérültet szállított haza Magyarországról - közölte sajtóértekezletén Teresa Kubas-Hul, a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság vezetője. Közülük öten további kórházi ápolásra szorulnak, de nincsenek életveszélyes állapotban az M3-ason történt baleset után.

Tizenkét ember halt meg a vasárnap hajnali mezőkeresztesi buszbalesetben, amely az M3-as egyik legsúlyosabb tragédiája.
Tizenkét ember halt meg a vasárnap hajnali mezőkeresztesi buszbalesetben, amely az M3-as egyik legsúlyosabb tragédiája.
Fotó: Heol.hu

Buszbaleset az M3-ason: így vannak a sérültek

A többi 16 személy esetében nincs szükség kórházi kezelésre, hazaengedték őket, de a kijelölt kórházakban elsőbbséget élveznek, ha esetleg szövődmények merülnének fel – ismertette a vajdasági vezető. Megerősítette azt is, hogy a magyarországi kórházakból szintén hazaengedett öt, könnyebben sérült zarándokot nem repülővel szállították, hanem őket a rokonaik vitték Lengyelországba. A lengyel hatóságok kapcsolatban maradnak azokkal a magyarországi kórházakkal, amelyekben még összesen 18 sérült marad. Őket is hazaszállítják, amint az állapotuk ezt lehetővé teszi - közölték.

A vasárnapra virradóra szerencsétlenséget szenvedett busz a Kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevőit szállította, akik hazatérőben voltak a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból. A balesetben 12 ember halt meg, a busz 56 utasának mindegyike és két sofőrje is megsérült.

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Buszbaleset az M3-ason
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