Buszbaleset az M3-ason - megérkezett Lengyelországba a sérültek első csoportja

A Rzeszów vajdasági központ repülőtérén leszállt repülőgép 21 sérültet szállított haza Magyarországról - közölte sajtóértekezletén Teresa Kubas-Hul, a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság vezetője. Közülük öten további kórházi ápolásra szorulnak, de nincsenek életveszélyes állapotban az M3-ason történt baleset után.

Tizenkét ember halt meg a vasárnap hajnali mezőkeresztesi buszbalesetben, amely az M3-as egyik legsúlyosabb tragédiája.

Fotó: Heol.hu

Buszbaleset az M3-ason: így vannak a sérültek

A többi 16 személy esetében nincs szükség kórházi kezelésre, hazaengedték őket, de a kijelölt kórházakban elsőbbséget élveznek, ha esetleg szövődmények merülnének fel – ismertette a vajdasági vezető. Megerősítette azt is, hogy a magyarországi kórházakból szintén hazaengedett öt, könnyebben sérült zarándokot nem repülővel szállították, hanem őket a rokonaik vitték Lengyelországba. A lengyel hatóságok kapcsolatban maradnak azokkal a magyarországi kórházakkal, amelyekben még összesen 18 sérült marad. Őket is hazaszállítják, amint az állapotuk ezt lehetővé teszi - közölték.

A vasárnapra virradóra szerencsétlenséget szenvedett busz a Kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevőit szállította, akik hazatérőben voltak a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból. A balesetben 12 ember halt meg, a busz 56 utasának mindegyike és két sofőrje is megsérült.