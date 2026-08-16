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M3-as

Rendkívüli: új részleteket közölt a rendőrség az M3-as busztragédiáról, elaludhatott a sofőr

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Feltehetőleg elaludt annak a lengyel rendszámú busznak a sofőrje, amely vasárnap hajnalban letért az M3-as autópályáról Mezőkeresztes közelében, majd az árokba borult – közölte a rendőrség. A tragédiában 12 ember életét vesztette, többen megsérültek. A sofőrt őrizetbe vették.
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M3-assofőrM3-as autópályarendőrség

Borzalmas tragédia hírére ébredt az ország, miután több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. 

M3-as buszbaleset: a rendőrség szerint elaludhatott a sofőr
M3-as buszbaleset: a rendőrség szerint elaludhatott a sofőr Fotó: Dojcsák Dávid c. tű. szds.  /BM Katasztrófavédelem

M3-as buszbaleset: a rendőrség szerint elaludhatott a sofőr

A tragédia óta már kiderült, hogy a balesetben eddig 12 ember vesztette életét, további tíz sérülnek pedig kritikus az állapota. Pósfia Gábor nemrég arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a lengyel turistabusz sofőrjét őrizetbe vette a rendőrség. 

A rendőrség korábban mér a csak néhány részletet árult el a balesetről, reggeli közleményüket azonban sokkoló információval frissítették: az eddigi információk alapján a busz sofőrje feltehetőleg elaludhatott a volánnál. 

Augusztus 16-án 1 óra körül egy lengyel felségjelzésű busz haladt az M3-as autópálya 139. kilométerszelvényében – Nyíregyháza felé, a mezőkeresztesi lehajtó után – az egyenes pályatestről lehaladt az árokba és felborult. Jelenlegi adataink szerint feltehetőleg a sofőr elaludt.

 

A baleset következtében 12-en életüket vesztették és többen megsérültek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatójának szakmai felügyelete mellett a helyszínelés és a műszaki mentés jelenleg is folyamatban van.  

 

Az autópálya Nyíregyháza felé vezető szakaszát a rendőrök lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le és Emődnél lehet visszatérni a gyorsforgalmi útra

- olvasható a rendőrség tájékoztatójában

 

 

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