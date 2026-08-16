Rendkívüli: új részleteket közölt a rendőrség az M3-as busztragédiáról, elaludhatott a sofőr

Borzalmas tragédia hírére ébredt az ország, miután több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben.

M3-as buszbaleset: a rendőrség szerint elaludhatott a sofőr Fotó: Dojcsák Dávid c. tű. szds. /BM Katasztrófavédelem

M3-as buszbaleset: a rendőrség szerint elaludhatott a sofőr

A tragédia óta már kiderült, hogy a balesetben eddig 12 ember vesztette életét, további tíz sérülnek pedig kritikus az állapota. Pósfia Gábor nemrég arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a lengyel turistabusz sofőrjét őrizetbe vette a rendőrség.

A rendőrség korábban mér a csak néhány részletet árult el a balesetről, reggeli közleményüket azonban sokkoló információval frissítették: az eddigi információk alapján a busz sofőrje feltehetőleg elaludhatott a volánnál.

Augusztus 16-án 1 óra körül egy lengyel felségjelzésű busz haladt az M3-as autópálya 139. kilométerszelvényében – Nyíregyháza felé, a mezőkeresztesi lehajtó után – az egyenes pályatestről lehaladt az árokba és felborult. Jelenlegi adataink szerint feltehetőleg a sofőr elaludt. A baleset következtében 12-en életüket vesztették és többen megsérültek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatójának szakmai felügyelete mellett a helyszínelés és a műszaki mentés jelenleg is folyamatban van. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető szakaszát a rendőrök lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le és Emődnél lehet visszatérni a gyorsforgalmi útra

- olvasható a rendőrség tájékoztatójában.