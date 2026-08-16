Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről: így néz ki a szétroncsolódott busz – galéria

Mint ismeretes, augusztus 16-án, vasárnap hajnali 1 óra körül tömegszerencsétlenség történt az M3-as autópálya 139-es kilométerszelvényénél, a Mezőkeresztes és Mezőnagymihály közötti szakaszon.

M3-as buszbaleset: megrázó képek érkeztek a helyszínről – galéria Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

M3-as buszbaleset: megrázó képek érkeztek a helyszínről – galéria

Ahogy azt az Origo is megírta, a Nyíregyháza irányába közlekedő, lengyel felségjelzésű autóbusz a mezőkeresztesi lehajtó után lesodródott az útról, az árokba hajtott, majd felborult. A buszon a két fős személyzettel együtt 59-en utaztak.

Magyar Péter nemrég pedig azt közölte közösségi oldalán, hogy a balesetben 12-en meghaltak, és legalább tízen súlyosan megsérültek. A tragédia utáni mentésről korábban egy videó már napvilágot látt, most pedig HEOL több képet is közölt a baleset helyszínéről.

Figyelem, megrázó fotók következnek!