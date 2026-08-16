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m3-as

Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről: így néz ki a szétroncsolódott busz – galéria

21 perce
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Megrázó felvételek érkeztek az M3-as autópályán történt tömegszerencsétlenség helyszínéről, ahol egy lengyel busz lesodródott az útról, majd az árokba borult. A tragédiában 12 ember életét vesztette, legalább tízen pedig súlyosan megsérültek. A helyszínen készült fotók megmutatják a baleset pusztítását.
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Mint ismeretes, augusztus 16-án, vasárnap hajnali 1 óra körül tömegszerencsétlenség történt az M3-as autópálya 139-es kilométerszelvényénél, a Mezőkeresztes és Mezőnagymihály közötti szakaszon. 

M3-as buszbaleset: megrázó képek érkeztek a helyszínről – galéria
M3-as buszbaleset: megrázó képek érkeztek a helyszínről – galéria Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

M3-as buszbaleset: megrázó képek érkeztek a helyszínről – galéria

Ahogy azt az Origo is megírta, a  Nyíregyháza irányába közlekedő, lengyel felségjelzésű autóbusz a mezőkeresztesi lehajtó után lesodródott az útról, az árokba hajtott, majd felborult. A buszon a két fős személyzettel együtt 59-en utaztak. 

Magyar Péter nemrég pedig azt közölte közösségi oldalán, hogy a balesetben 12-en meghaltak, és legalább tízen súlyosan megsérültek. A tragédia utáni mentésről korábban egy videó már napvilágot látt, most pedig HEOL több képet is közölt a baleset helyszínéről.

Figyelem, megrázó fotók következnek! 

Galéria: Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről – galéria
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Borzalmas képek érkeztek az M3-as busztragédia helyszínéről – galéria

 

 

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