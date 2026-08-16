Tragédia az M3-ason: megrázó videó került elő a halálos buszbaleset utáni mentésről

Ahogy arról az Origo beszámolt, több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben.

Videón az M3-as halálos buszbaleset utáni mentés Fotó: Illusztráció - KLAUDIA RADECKA / AFP

Videón az M3-as halálos buszbaleset utáni mentés

Az eddigi információk szerint egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.

A baleset következtében legalább tíz ember megsérült, többen elhunytak.

A katasztrófavédelem vasárnap 3 órakor azt közölte, hogy a tűzoltók eddig harmincöt embert mentettek ki a buszból, több utas a jármű alá került. Egyelőre úgy tudni, hogy 57 utas és 2 sofőr ült a turistabuszon.

A tragédia utáni mentésről most elkerült egy videó is, amelyet a Blikk szúrt ki, a felvételen is jól látszik, hogy mennyien dolgoztak a mentésen. Pontos adatokat még nem tudni se a sérültek, se az áldozatok számáról.