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Magyar Péter: 12 ember meghalt az M3-ason történt buszbalesetben

M3-as

Tragédia az M3-ason: megrázó videó került elő a halálos buszbaleset utáni mentésről

46 perce
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Megrázó felvétel került elő az M3-as autópályán történt halálos buszbaleset utáni mentésről. A videón jól látható, milyen hatalmas erőkkel dolgoztak a helyszínen, ahol egy lengyel rendszámú busz borult fel vasárnap hajnalban.
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Ahogy arról az Origo beszámolt, több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. 

Videón az M3-as halálos buszbaleset utáni mentés
Videón az M3-as halálos buszbaleset utáni mentés Fotó: Illusztráció - KLAUDIA RADECKA / AFP

Videón az M3-as halálos buszbaleset utáni mentés

Az eddigi információk szerint egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. 

A baleset következtében legalább tíz ember megsérült, többen elhunytak. 

A katasztrófavédelem vasárnap 3 órakor azt közölte, hogy a tűzoltók eddig harmincöt embert mentettek ki a buszból, több utas a jármű alá került. Egyelőre úgy tudni, hogy 57 utas és 2 sofőr ült a turistabuszon.

A tragédia utáni mentésről most elkerült egy videó is, amelyet a Blikk szúrt ki, a felvételen is jól látszik, hogy mennyien dolgoztak a mentésen. Pontos adatokat még nem tudni se a sérültek, se az áldozatok számáról. 

 

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