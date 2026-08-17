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halálos baleset

Évek óta szedi áldozatait az M3-as: ezek voltak a legsúlyosabb tragédiák

30 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Tizenkét halálos áldozatot követelt a vasárnap hajnali busztragédia az M3-ason. A mezőkeresztesi baleset kapcsán felidézzük az autópálya elmúlt éveinek legsúlyosabb tragédiáit.
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halálos balesetM3tragédia

A vasárnap hajnalban, Mezőkeresztesnél történt buszbaleset az M3-as történetének egyik legsúlyosabb tragédiája: 12 ember életét vesztette, 47-en pedig megsérültek. A lengyel turistabusz az árokba borult, több utas a roncs alá szorult, a tűzoltóknak pedig daruk segítségével kellett kiemelniük a 24 tonnás járművet. Az M3-as autópályán azonban az elmúlt években is több halálos baleset történt.  A Heol.hu most összegyűjtötte a legsúlyosabb tragédiákat.

M3 baleset
Tizenkét ember halt meg a vasárnap hajnali mezőkeresztesi buszbalesetben, amely az M3-as egyik legsúlyosabb tragédiája. Az autópályán az elmúlt években több megrázó, halálos baleset is történt
Fotó: Heol.hu

2016: négyen haltak meg a felborult adventi buszban

2016. december 17-én az M3-as 133-as kilométerénél szenvedett balesetet egy emeletes busz, amely a bécsi adventi vásárról tartott hazafelé. A jármű felborult, majd több másik autó is a roncsnak ütközött.

A balesetben később négy halálos áldozatot erősítettek meg. 

A buszon több tucatnyian utaztak, a tragédia ezért különösen megrázta az utasok hozzátartozóit.

2019: felborult egy moldáv utasokat szállító kisbusz

2019 júliusában az M3-as 91-es kilométerénél, Ludas közelében borult fel egy kisbusz. A járműben tíz moldáv állampolgár utazott.

Egy 21 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítás közben életét vesztette,

 három másik utas pedig orvosi ellátásra szorult. A baleset okaként műszaki hiba vagy defekt is felmerült.

Egy 21 éves férfi életét vesztette az M3-ason történt balesetben
Fotó: police.hu

2020 és 2022: újabb halálos balesetek

2020 februárjában súlyos baleset történt az M3-as autópályán, Kál közelében, a 98-as kilométernél. Két kisbusz ütközött össze, majd egy személyautó a már balesetet szenvedett járművekbe csapódott. A karambolban egy ember a helyszínen életét vesztette, további nyolc sérültet pedig kórházba szállítottak.

2020 februárjában több jármű ütközött össze az M3-as Kál közelében, a 98-as kilométernél
Fotó: Beküldött fotó/Agria TV

Két évvel később, 2022 szeptemberében Kerekharasztnál történt tragikus karambol. Az 50-es kilométernél egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, a személyautót vezető 51 éves férfi a helyszínen életét vesztette. 

Később kiderült, hogy az áldozat dr. Fogarassy Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi tanára volt.

2024: két apa halt meg egy rossz sávváltás után

2024 júniusában Nagyfügednél történt az egyik legmegrázóbb M3-as baleset. Egy személyautó egy kisbusz elé vágott, amely már nem tudott megállni, és nekiütközött a járműnek.

A személyautó három utasa közül két férfi meghalt, egy harmadik pedig életveszélyesen megsérült. Később az is kiderült, hogy mindkét áldozat apa volt, egyikük után pedig hét gyermek maradt félárván.

2025: négy halálos áldozat két különálló tragédiában

2025 júniusának végén Kartal térségében történt súlyos baleset

egy hétszemélyes autóban nyolcan utaztak, amikor a jármű lesodródott az útról. Két fiatal férfi kirepült az autóból, és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életüket vesztették. 

A mentéshez két mentőhelikopter is érkezett.

Augusztusban Kerekharasztnál egy kamion és egy személyautó ütközött össze. 

A személyautó 44 éves vezetője, egy csopaki mentőtiszt, életét vesztette.

 A férfi egy kamion vontatmányának csapódott, majd a jármű alá szorult. Később kiderült, hogy Debrecenbe tartott, amikor bekövetkezett a tragédia.

Egy kamion alá csúszott egy autó az M3-as autópályán 2025 augusztus 24-én. Ez látható a beküldött fotón Fotó: Csedreki Mariann/Heol.hu

2026: júniusban is halálos baleset történt

Már idén is történt halálos tragédia az M3-ason. 2026. június 12-én Mezőszemere közelében egy kamion a Budapest felé vezető oldalon a hídfőnek ütközött a 123-as kilométernél. Az ütközés ereje hatalmas volt, a jármű rakományának egy része az úttestre szóródott. A kamion sofőrje a helyszínen életét vesztette.

Forrás: YT

Most pedig jött az M3-aslegsúlyosabb tragédiája

A vasárnap hajnali, Mezőkeresztesnél történt buszbaleset az áldozatok számát tekintve kiemelkedik az elmúlt évek M3-as tragédiái közül.

Súlyos balesetek sora történt az M3-as autópályán az elmúlt években Fotó: Heol/Tóth Balázs

A lengyel rendszámú buszon 59-en utaztak. A jármű letért az útról, az árokba hajtott, majd az oldalára borult. Több utas a 24 tonnás busz alá szorult, a tűzoltóknak pedig összetett műszaki mentéssel, daruk segítségével kellett kiszabadítaniuk őket.

Tizenkét ember meghalt, 47-en megsérültek. A tragédia az M3-as történetének egyik legsúlyosabb balesetévé vált.

 

 

Buszbaleset az M3-ason
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