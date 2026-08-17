Évek óta szedi áldozatait az M3-as: ezek voltak a legsúlyosabb tragédiák

A vasárnap hajnalban, Mezőkeresztesnél történt buszbaleset az M3-as történetének egyik legsúlyosabb tragédiája: 12 ember életét vesztette, 47-en pedig megsérültek. A lengyel turistabusz az árokba borult, több utas a roncs alá szorult, a tűzoltóknak pedig daruk segítségével kellett kiemelniük a 24 tonnás járművet. Az M3-as autópályán azonban az elmúlt években is több halálos baleset történt. A Heol.hu most összegyűjtötte a legsúlyosabb tragédiákat.

Tizenkét ember halt meg a vasárnap hajnali mezőkeresztesi buszbalesetben, amely az M3-as egyik legsúlyosabb tragédiája. Az autópályán az elmúlt években több megrázó, halálos baleset is történt

Fotó: Heol.hu

2016: négyen haltak meg a felborult adventi buszban

2016. december 17-én az M3-as 133-as kilométerénél szenvedett balesetet egy emeletes busz, amely a bécsi adventi vásárról tartott hazafelé. A jármű felborult, majd több másik autó is a roncsnak ütközött.

A balesetben később négy halálos áldozatot erősítettek meg.

A buszon több tucatnyian utaztak, a tragédia ezért különösen megrázta az utasok hozzátartozóit.

2019: felborult egy moldáv utasokat szállító kisbusz

2019 júliusában az M3-as 91-es kilométerénél, Ludas közelében borult fel egy kisbusz. A járműben tíz moldáv állampolgár utazott.

Egy 21 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítás közben életét vesztette,

három másik utas pedig orvosi ellátásra szorult. A baleset okaként műszaki hiba vagy defekt is felmerült.

Egy 21 éves férfi életét vesztette az M3-ason történt balesetben

Fotó: police.hu

2020 és 2022: újabb halálos balesetek

2020 februárjában súlyos baleset történt az M3-as autópályán, Kál közelében, a 98-as kilométernél. Két kisbusz ütközött össze, majd egy személyautó a már balesetet szenvedett járművekbe csapódott. A karambolban egy ember a helyszínen életét vesztette, további nyolc sérültet pedig kórházba szállítottak.

2020 februárjában több jármű ütközött össze az M3-as Kál közelében, a 98-as kilométernél

Fotó: Beküldött fotó/Agria TV

Két évvel később, 2022 szeptemberében Kerekharasztnál történt tragikus karambol. Az 50-es kilométernél egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, a személyautót vezető 51 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

Később kiderült, hogy az áldozat dr. Fogarassy Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi tanára volt.

2024: két apa halt meg egy rossz sávváltás után

2024 júniusában Nagyfügednél történt az egyik legmegrázóbb M3-as baleset. Egy személyautó egy kisbusz elé vágott, amely már nem tudott megállni, és nekiütközött a járműnek.