Évek óta szedi áldozatait az M3-as: ezek voltak a legsúlyosabb tragédiák

A vasárnap hajnalban, Mezőkeresztesnél történt buszbaleset az M3-as történetének egyik legsúlyosabb tragédiája: 12 ember életét vesztette, 47-en pedig megsérültek. A lengyel turistabusz az árokba borult, több utas a roncs alá szorult, a tűzoltóknak pedig daruk segítségével kellett kiemelniük a 24 tonnás járművet. Az M3-as autópályán azonban az elmúlt években is több halálos baleset történt. A Heol.hu most összegyűjtötte a legsúlyosabb tragédiákat.
2016: négyen haltak meg a felborult adventi buszban
2016. december 17-én az M3-as 133-as kilométerénél szenvedett balesetet egy emeletes busz, amely a bécsi adventi vásárról tartott hazafelé. A jármű felborult, majd több másik autó is a roncsnak ütközött.
A balesetben később négy halálos áldozatot erősítettek meg.
A buszon több tucatnyian utaztak, a tragédia ezért különösen megrázta az utasok hozzátartozóit.
2019: felborult egy moldáv utasokat szállító kisbusz
2019 júliusában az M3-as 91-es kilométerénél, Ludas közelében borult fel egy kisbusz. A járműben tíz moldáv állampolgár utazott.
Egy 21 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítás közben életét vesztette,
három másik utas pedig orvosi ellátásra szorult. A baleset okaként műszaki hiba vagy defekt is felmerült.
2020 és 2022: újabb halálos balesetek
2020 februárjában súlyos baleset történt az M3-as autópályán, Kál közelében, a 98-as kilométernél. Két kisbusz ütközött össze, majd egy személyautó a már balesetet szenvedett járművekbe csapódott. A karambolban egy ember a helyszínen életét vesztette, további nyolc sérültet pedig kórházba szállítottak.
Két évvel később, 2022 szeptemberében Kerekharasztnál történt tragikus karambol. Az 50-es kilométernél egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, a személyautót vezető 51 éves férfi a helyszínen életét vesztette.
Később kiderült, hogy az áldozat dr. Fogarassy Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi tanára volt.
2024: két apa halt meg egy rossz sávváltás után
2024 júniusában Nagyfügednél történt az egyik legmegrázóbb M3-as baleset. Egy személyautó egy kisbusz elé vágott, amely már nem tudott megállni, és nekiütközött a járműnek.
A személyautó három utasa közül két férfi meghalt, egy harmadik pedig életveszélyesen megsérült. Később az is kiderült, hogy mindkét áldozat apa volt, egyikük után pedig hét gyermek maradt félárván.
2025: négy halálos áldozat két különálló tragédiában
2025 júniusának végén Kartal térségében történt súlyos baleset:
egy hétszemélyes autóban nyolcan utaztak, amikor a jármű lesodródott az útról. Két fiatal férfi kirepült az autóból, és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életüket vesztették.
A mentéshez két mentőhelikopter is érkezett.
Augusztusban Kerekharasztnál egy kamion és egy személyautó ütközött össze.
A személyautó 44 éves vezetője, egy csopaki mentőtiszt, életét vesztette.
A férfi egy kamion vontatmányának csapódott, majd a jármű alá szorult. Később kiderült, hogy Debrecenbe tartott, amikor bekövetkezett a tragédia.
2026: júniusban is halálos baleset történt
Már idén is történt halálos tragédia az M3-ason. 2026. június 12-én Mezőszemere közelében egy kamion a Budapest felé vezető oldalon a hídfőnek ütközött a 123-as kilométernél. Az ütközés ereje hatalmas volt, a jármű rakományának egy része az úttestre szóródott. A kamion sofőrje a helyszínen életét vesztette.
Most pedig jött az M3-aslegsúlyosabb tragédiája
A vasárnap hajnali, Mezőkeresztesnél történt buszbaleset az áldozatok számát tekintve kiemelkedik az elmúlt évek M3-as tragédiái közül.
A lengyel rendszámú buszon 59-en utaztak. A jármű letért az útról, az árokba hajtott, majd az oldalára borult. Több utas a 24 tonnás busz alá szorult, a tűzoltóknak pedig összetett műszaki mentéssel, daruk segítségével kellett kiszabadítaniuk őket.
Tizenkét ember meghalt, 47-en megsérültek. A tragédia az M3-as történetének egyik legsúlyosabb balesetévé vált.