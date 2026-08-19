Buszbaleset az M3-ason: látogatókat kaptak a baleset sérültjei a miskolci kórházban

A budapesti Lengyel Nagykövetség ügyvivője és Lengyelország szolnoki tiszteletbeli konzulja meglátogatta az M3-as autópályán vasárnap történt súlyos buszbaleset sérültjeit a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban, Miskolcon - közölte az intézmény kommunikációs munkatársa az MTI-vel szerdán.

Tizenkét ember halt meg a vasárnap hajnali mezőkeresztesi buszbalesetben, amely az M3-as egyik legsúlyosabb tragédiája / Fotó: Heol.hu

Németh Csaba tájékoztatása szerint Jacek Śladewski ügyvivő és Krzysztof Filipowicz tiszteletbeli konzul öt könnyebben sérült lengyel beteget keresett fel a kórházban. A diplomaták kiemelték a sérültek jó ellátását, és köszönetet mondtak a kórház vezetésének, az egészségügyi dolgozóknak, a mentésben részt vevőknek, valamint a helyi hatóságoknak - írták.

Tudatták: készítik elő azon sérültek hazaszállítását, akiknek az állapota ezt lehetővé teszi. A lengyel kormány döntése alapján repülőgépeket küldenek Magyarországra, miközben lengyel egészségügyi szakemberek is részt vesznek a betegek állapotának felmérésében és a további kezelés megtervezésében - olvasható a sajtóanyagban.

Súlyos baleset történt vasárnap hajnalban az M3-ason

Egy lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. A sofőr ellen - aki valószínűleg elaludt - halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás, a bíróság kedden döntött a letartóztatásáról.