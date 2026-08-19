Buszbaleset az M3-ason: látogatókat kaptak a baleset sérültjei a miskolci kórházban

A budapesti Lengyel Nagykövetség ügyvivője és Lengyelország szolnoki tiszteletbeli konzulja meglátogatta az M3-as autópályán vasárnap történt súlyos buszbaleset sérültjeit a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban, Miskolcon - közölte az intézmény kommunikációs munkatársa az MTI-vel szerdán.
Németh Csaba tájékoztatása szerint Jacek Śladewski ügyvivő és Krzysztof Filipowicz tiszteletbeli konzul öt könnyebben sérült lengyel beteget keresett fel a kórházban. A diplomaták kiemelték a sérültek jó ellátását, és köszönetet mondtak a kórház vezetésének, az egészségügyi dolgozóknak, a mentésben részt vevőknek, valamint a helyi hatóságoknak - írták.
Tudatták: készítik elő azon sérültek hazaszállítását, akiknek az állapota ezt lehetővé teszi. A lengyel kormány döntése alapján repülőgépeket küldenek Magyarországra, miközben lengyel egészségügyi szakemberek is részt vesznek a betegek állapotának felmérésében és a további kezelés megtervezésében - olvasható a sajtóanyagban.
Súlyos baleset történt vasárnap hajnalban az M3-ason
Egy lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. A sofőr ellen - aki valószínűleg elaludt - halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás, a bíróság kedden döntött a letartóztatásáról.
Letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset miatt gyanúsított lengyel sofőrt
Elrendelte a Miskolci Járásbíróság az M3-as autópályán tizenkét halálos áldozatot követelő baleset okozásával gyanúsított lengyel buszvezető letartóztatását harminc napra. A sofőr ügyvédje, Gerván Dániel lapunknak elmondta, hogy fellebbeznek a döntés ellen, de más részletet egyelőre nem kívánt megosztani az üggyel kapcsolatban. A letartóztatást az ügyészség kezdeményezte, mivel szerintük a gyanúsított esetében fennáll a szökés és elrejtőzés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélye.