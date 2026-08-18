Fordulat az M3-ason történt buszbalesetnél: nem tett vallomást a lengyel busz sofőrje

Halálos buszbaleset történt vasárnap hajnalban az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében: ekkor egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz tért le az útról, hajtott az árokba, majd az oldalára borult. A buszon 57 utas és két sofőr, összesen 59 ember tartózkodott. A tragédiában 12-en meghaltak, több tucatnyian pedig megsérültek. Úgy tudni, a tragédiához az vezetett, hogy a járművet vezető férfi nem volt a vezetésre alkalmas állapotban, a fáradsága miatt pedig elaludt a volán mögött. A Miskolci Járási Ügyészség most indítványozta a lengyel állampolgárságú férfinak a letartóztatását.

Buszbaleset az M3-ason: nem tett vallomást a lengyel sofőr / Fotó: Heol.hu

Buszbaleset az M3-ason: nem tett vallomást a lengyel sofőr

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság az autóbusz vezetőjét őrizetbe vételének elrendelése mellett, halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt hallgatta ki gyanúsítottként: a közlemény szerint a férfi egyelőre nem tett vallomást.

Mivel a gyanúsítottnál fennáll a szökés és elrejtőzés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélye, ezért az ügyészség a rendőrség előterjesztése alapján indítványt tett a bíróságnak a férfi letartóztatásának elrendelésére. A letartóztatásról a bíróság kedden fog dönteni - írja a Boon.

Még három sérültet kezelnek Debrecenben

Még három sérültet kezelnek a debreceni kórházban a vasárnap balesetet szenvedett lengyel autóbusz utasai közül: egy beteget combcsonttöréssel még aznap, egy másikat gerinccsigolya-törés miatt hétfőn operáltak meg, egy harmadik utast pedig a hasi panaszai miatt megfigyelésre tartanak bent - közölte a Debreceni Egyetem Klinikai Központja kedden az MTI-vel.

Mindhárom sérült esetében szükség van még kontrollvizsgálatokra, illetve műtét utáni gondozásra, de előreláthatólag a hét második felében valamennyien elhagyhatják az intézményt, állapotuk folyamatosan javul - ismertették.

A lengyel turistabusz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. A lengyel zarándokokat szállító jármű az oldalára fordulva állt meg.

A buszon 59-en utaztak, közülük 11-en a helyszínen meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították.

A sérültek közül hatot irányítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusára, egyikük azonban a mentőautóban meghalt, a halálos áldozatok száma így 12-re nőtt.