Árokba csapódott egy kisbusz az M3-ason, több mentőhelikopter is a helyszínen

Árokba borult egy kisbusz az M3-ason pénteken, Nyíregyháza közelében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon teljes szélességben lezárták az autópályát.
A katasztrófavédelem honlapján az olvasható, hogy a tűzoltók a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.
Az utinform.hu tájékoztatása szerint az autópályát a 211-es kilométernél található Nyíregyháza-nyugat csomópontban lehet elhagyni.
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