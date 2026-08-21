Árokba csapódott egy kisbusz az M3-ason, több mentőhelikopter is a helyszínen

A katasztrófavédelem honlapján az olvasható, hogy a tűzoltók a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.

Rendőrség illusztráció - Fotó: MediaWorks

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az autópályát a 211-es kilométernél található Nyíregyháza-nyugat csomópontban lehet elhagyni.