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M3-as

Árokba csapódott egy kisbusz az M3-ason, több mentőhelikopter is a helyszínen

48 perce
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Árokba borult egy kisbusz az M3-ason pénteken, Nyíregyháza közelében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon teljes szélességben lezárták az autópályát.
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M3-asbalesetkisbusz

A katasztrófavédelem honlapján az olvasható, hogy a tűzoltók a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.

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Rendőrség illusztráció - Fotó: MediaWorks

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az autópályát a 211-es kilométernél található Nyíregyháza-nyugat csomópontban lehet elhagyni.

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