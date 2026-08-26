Megáll az ész: így csapódott az autók közé egy Suzuki az M7-es autópályán - videó

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos az odafigyelés és a felelősségteljes döntéshozás, amikor autóba ül az ember: egy-egy rosszul meghozott döntés ugyanis komoly, ha nem egyenesen végzetes következményei lehetnek. Az MKIF Zrt. - Az ország útja Facebook-oldalán számoltak be arról, ahogy augusztus 21-én baleset történt az M7-es autópályán Pákozd térségében: ekkor az erős forgalom miatt a Balaton felé vezető oldalon belassult a forgalom, ezt azonban egy járművezető nem észlelte időben és fékezés nélkül átsorolt két jármű között.

Hatalmas baleset történt az M7-es autópályán (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Hatalmas baleset történt az M7-es autópályán

A sofőr a hirtelen fékezés közben elvesztette uralmát a jármű felett és egy, a torlódásban lévő autó hátuljának ütközött, ami a baleset következtében a szalagkorlátnak ütközött. A balesetben egy fő súlyos sérüléseket szenvedett, és akit a helyszínen sikeresen újraélesztettek.

A posztban ezután felhívták rá a figyelmet, egy ekkora baleset hosszú időre megbéníthatja a közlekedést: a műszaki mentés és a helyszínelés miatt kiépített sávzárás, sűrű forgalom esetén, hamar több kilométeres torlódást okozhat. Ebben az esetben 7 kilométeres sor alakult ki a baleset mögött.

Arra is figyelmeztettek, a vezetéshez szükséges információk 90 százalékát a szemünkkel szerezzük be, ezért vezetés közben mellőzzük a telefon használatát, helyette az útra és a forgalomra figyeljünk. Emellett az autópályán, ha korrigálnunk kell, kisebb, finomabb mozdulatokkal tegyük, a nagyobb sebesség miatt ugyanis a jármű reakciója is változik.