Nagy a baj az M7-es autópályán: négy autó ütközött, több kilométeres a dugó

Négy személyautó karambolozott az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán közelében vasárnap - közölte a katasztrófavédelem honlapján. Az Útinform szerint hétkilométeres a torlódás.

Baleset az M7-esen: négy autó ütközött, több kilométeres a dugó

Fotó: Illusztráció: APA/EGGENBERGER

Baleset az M7-esen: négy autó ütközött, több kilométeres a dugó

Az autók a 73-as kilométernél ütköztek, a főváros felé egy sávon halad a forgalom - írta a katasztrófavédelem.

Az Útinform tájékoztatása szerint a szabadbattyáni csomópont előtt történt a baleset.