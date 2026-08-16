Nagy a baj az M7-es autópályán: négy autó ütközött, több kilométeres a dugó

Négy személyautó karambolozott vasárnap az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Szabadbattyán közelében. A baleset miatt a főváros felé csak egy sávon halad a forgalom, az Útinform szerint már hét kilométeres torlódás alakult ki.
Négy személyautó karambolozott az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán közelében vasárnap - közölte a katasztrófavédelem honlapján. Az Útinform szerint hétkilométeres a torlódás.
Baleset az M7-esen: négy autó ütközött, több kilométeres a dugó
Az autók a 73-as kilométernél ütköztek, a főváros felé egy sávon halad a forgalom - írta a katasztrófavédelem.
Az Útinform tájékoztatása szerint a szabadbattyáni csomópont előtt történt a baleset.
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