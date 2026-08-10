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Európa legkeresettebb bűnözői közé került a magyar szépség, akire a külföldi sajtó is felfigyelt

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Szőke haj, élénk kék szemek és egy súlyos bűncselekmény: Varga Valentina nevét most már Európa legkeresettebb bűnözői között is megtalálni. A belga sajtó „angyalarcú szörnyként” ír a magyar nőről.
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europolvarga valentinakábítószer kereskedelem

A 32 éves Varga Valentina felkerült Európa legkeresettebb bűnözőinek listájára. A székesfehérvári születésű magyar nőt kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt keresik, a belga sajtó pedig külseje miatt is felfigyelt rá.

magyar
Nem mindennapi körözési fotó járja be a külföldi sajtót: a 32 éves Varga Valentina felkerült Európa legkeresettebb bűnözőinek listájára.
Fotó: Shutterstock

Bárhol lehet a magyar nő, a hatóságok keresik

Varga Valentina neve már korábban is szerepelt a magyar hatóságok körözési listáján, most azonban nemzetközi figyelmet kapott: az Europol Európa legkeresettebb bűnözői közé sorolta. A 32 éves nőt különösen nagy mennyiségű kábítószer és pszichotróp anyag birtoklása és kereskedelme miatt keresik.

A belga Nieuwsblad a feltűnő külsejére is kitér: 

a hosszú szőke hajú, élénk kék szemű magyar gyanúsítottat „angyalarcú szörnyként” jellemzi. 

Varga Valentina
Forrás: police.hu

A magyar nőket egyébként is gyakran tartják a világ legszebbjei között, így talán nem meglepő, ha a bűnözők között is akad olyan magyar honfitársunk, akire a körözési fotója miatt is felfigyel a nemzetközi sajtó.

Már júliusban is a legkeresettebbek között volt

Varga Valentina július 15-én már szerepelt Magyarország legkeresettebb bűnözői között. 

A 1994. május 6-án Székesfehérváron született, 32 éves nő ellen a Tatabányai Járásbíróság 2025. június 5-én európai elfogatóparancsot adott ki kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt

 – írta a Kemma.

Az Europol tájékoztatása szerint a magyar nőt különösen nagy mennyiségű kábítószer és pszichotróp anyag birtoklása és kereskedelme miatt keresik.

Aki információval rendelkezik Varga Valentina tartózkodási helyéről, a magyar rendőrség körözési egységét a +36 1 462 7547-es telefonszámon értesítheti.

 

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