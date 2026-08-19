Második világháborús repesz aknavető gránát, vetőcső és ágyúgolyó került elő a Margit-szigeten

Második világháborús szovjet repesz aknavető gránát, vetőcső és ágyúgolyó került elő a fővárosban, a Margit-szigeten, a termálhotel mögötti területen a Dunából, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a tűzszerészek egy 82 milliméteres szovjet repesz aknavető gránátot találtak a helyszínen sérült gyújtószerkezettel. Ezt kiszerelték és a kijelölt robbantási területen még szerda este megsemmisítik.

Kiderült, milyen robbanótestet találtak a Margit-szigeten. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Kiderült, milyen robbanótestet találtak a Margit-szigeten

Előkerült egy 122 milliméteres szovjet gránáttesti is, üres állapotban, továbbá egy Faustpatrone vetőcső, ezeket a központi gyűjtőhelyre szállították, ahol később megsemmisítik. Előkerült a folyóból egy ágyúgolyó is.

A tűzszerészművelet idejére a hotel körzetét lezárták, a hotel vendégei pedig nem hagyhatták el az épületet. A korlátozást feloldották, írja az MTI.