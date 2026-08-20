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kábítószer

Megtakarításaikat felélték, így marihuánát kezdett árulni a kiskunfélegyházi pár – fotók

1 órája
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Hónapokon át árulta a kábítószert Kiskunfélegyházán egy helybéli pár. A marihuánát a nő szüleinek házában adták el, rendszeresen ott fogadták a vevőket.
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kábítószerkiskunfélegyházabetörés

A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség vádat emelt egy helybéli párral szemben, akik hónapon át árultak marihuánát Kiskunfélegyházán.

marihuánát
A pár hónapokig árult marihuánát, a férfi később egy vállalkozóhoz is betört
Fotó: Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség

A pár külföldi tartózkodásukat követően, 2025 tavaszán a nő szüleinek házába költözött.

Miután a megtakarításaikat felélték, a férfi javaslatára kábítószert kezdek árulni, hogy abból tegyenek szert jövedelemre.

A pár a vevőket a nő szüleinek házában fogadta, ahová több vevőt is a nő engedett be. A vádlottaknak a közel fél év alatt összesen hat vevője volt, közülük többen is rendszeres vásárlók voltak, az egyik vevő hetente három alkalommal is megfordult a párnál.

Nem volt elég a marihuánából szerzett pénz, jöhetett a betörés

A többszörös visszaeső férfinak felelnie kell azért is, mert 2025 augusztusában betört egy kiskunfélegyházi vállalkozóhoz telephelyére és ott, az irodában lévő széfet egy fejszével feltörte, majd az abban lévő 100.000 Ft készpénzt ellopta.

 A pénzt a férfi párjának átadta és azt másnap közösen elköltötték.

A kiskunfélegyházi rendőrök a párt 2025 szeptemberében elfogták, a férfit őrizetbe is vették.

Hónapokon át árulták a marihuánát
A férfi egy vállalkozóhoz is betört, az irodában lévő széfet egy fejszével törte fel
Fotó: Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség

A járási ügyészség mindkét vádlottat kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja, emellett a férfit kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével, míg a nőt pénzmosás bűntettével is vádolja és ezért mindkettőjükkel szemben szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza.

Időzített bomba a fővárosi droghelyzet: ezért lepték el Budapestet a kristályozók

Miközben Európát soha nem látott kábítószerhullám sújtja, hazánkban egy egészen sajátos folyamat zajlik. A szegregátumokból és a gyermekvédelemből kikerült fiatalok százai bukkannak fel a fővárosi utcákon, hogy hozzájussanak a Kínában előállított, mindent elpusztító szintetikus droghoz, a kristályhoz.

 

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