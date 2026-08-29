Döbbenetes fotókon, mi maradt a Medves Hotelből a tűz után

Tűz ütött ki péntek este a salgótarjáni Medves Hotel egyik különálló épületrészében, miután túlhevült egy szauna. A lángok gyorsan átterjedtek a tornacsarnokra és az uszoda tetőszerkezetére is.
Fotókon a Medves Hotelben pusztító tűz nyomai
A mintegy 500 négyzetméteres tetőszerkezet teljesen megsemmisült, majd beomlott. A szálloda területéről 46 embert kellett kimenekíteni.
A NOOL fotóriportere a helyszínen örökítette meg a tűz utáni állapotokat. A képeken a kiégett épületrészek, a beomlott tetőszerkezet és a tűzoltás után maradt súlyos károk is láthatók.
Kiderült, mi okozta a pusztító szállodatüzet Salgótarjánban
Ahogy arról beszámoltunk, péntek este hatalmas tűz ütött ki a salgótarjáni Medves Hotel egyik különálló épületrészében. A tűzhöz három Nógrád és egy Heves vármegyei városból riasztották az egységeket. Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője elmondta: a hotel tornacsarnokának és uszodájának mintegy 500 négyzetméteres tetőszerkezete lángolt, majd beszakadt.
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