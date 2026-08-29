Döbbenetes fotókon, mi maradt a Medves Hotelből a tűz után

Tűz ütött ki péntek este a salgótarjáni Medves Hotel egyik különálló épületrészében, miután túlhevült egy szauna. A lángok gyorsan átterjedtek a tornacsarnokra és az uszoda tetőszerkezetére is.

Salgótarjánban a Medves Hotel tornacsarnoka és uszodája is súlyosan megsérült, 46 embert menekítettek ki a péntek esti tűz miatt Forrás: NOOL

Fotókon a Medves Hotelben pusztító tűz nyomai

A mintegy 500 négyzetméteres tetőszerkezet teljesen megsemmisült, majd beomlott. A szálloda területéről 46 embert kellett kimenekíteni.

Forrás: NOOL

A NOOL fotóriportere a helyszínen örökítette meg a tűz utáni állapotokat. A képeken a kiégett épületrészek, a beomlott tetőszerkezet és a tűzoltás után maradt súlyos károk is láthatók.

Kiderült, mi okozta a pusztító szállodatüzet Salgótarjánban

Ahogy arról beszámoltunk, péntek este hatalmas tűz ütött ki a salgótarjáni Medves Hotel egyik különálló épületrészében. A tűzhöz három Nógrád és egy Heves vármegyei városból riasztották az egységeket. Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője elmondta: a hotel tornacsarnokának és uszodájának mintegy 500 négyzetméteres tetőszerkezete lángolt, majd beszakadt.

További képeket és videót talál a NOOL cikkében.