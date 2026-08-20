Súlyosan megégett egy kétéves gyermek a lipóti horgásztónál, nyomozás indult

Egy kétéves gyermek elkeseredett sírása és a szüleinek jajveszékelése törte meg a lipóti horgásztó és közvetlen környezetének csendjét augusztus 17-én délután. A gyermek eddig tisztázatlan körülmények között a kijelölt tűzrakóhely közelébe ment, ahol megégett.

Megégett egy kétéves gyermek / Facebook

A közelben levők azonnal elsősegélyt nyújtottak és értesítették a mentőszolgálatot is. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Kiderült, hogy a gyermek állapota súlyos, de nem életveszélyes: leginkább a végtagjai égtek meg. A kis sérültet végül ellátásra kórházba szállították. Az üggyel kapcsolatban a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított.

Vizsgálat a megégett gyermek ügyében

Balogi Zsófia családjogi szakjogász az üggyel kapcsolatban az Origónak kifejtette: a hasonló esetekben a rendőrség mellett a gyámhivatal is vizsgálatot indít, de ez még önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szülők felügyeleti joga veszélybe került.

– Sokat számít, hogy az érintett család ismert-e már a családsegítő előtt. Amennyiben már az ügyfelük, könnyen lehet, hogy a gyermeket a gyámhatóság védelembe veszi, rosszabb esetben intézkedik az ideiglenes hatályú elhelyezéséről – mondta az ügyvéd.

Természetesen sokat számít, hogy a baleset pontosan milyen körülmények között következett be, de alapvetés, hogy egy kétéves gyermek nem maradhat felügyelet nélkül.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Katasztrófavédelem a tartós hőség és a csapadékhiány okozta fokozott tűzveszély miatt tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A saját tulajdonú belterületi telkeken, kertekben a tűzgyújtási tilalom ideje alatt is szabad bográcsozni, grillezni vagy tárcsán sütni, de csak rendkívül szigorú óvintézkedések mellett. A tüzet egyetlen percre sem szabad őrizetlenül hagyni, és mindig készenlétben kell tartani megfelelő oltóanyagot. A sütés után a tüzet haladéktalanul el kell oltani vízzel, és meg kell győződni arról, hogy nem maradt parázs.