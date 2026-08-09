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mentő

Négy autó hajtott egymásba Bakonypölöskén, több mentő is a helyszínre érkezett

6 órája
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Baleset történt a 8402-es út bakonypölöskei szakaszán, a 12-es kilométernél. Ekkor négy autó hajtott egymásba, amikben összesen kilencen utaztak, a helyszínre pedig több mentő is érkezett.
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mentőútlezáráskarambolbaleset

Egymásba hajtott négy autó a 8402-es út bakonypölöskei szakaszán, a 12-es kilométernél. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a járművekben összesen kilencen utaztak, a helyszínre több mentő is érkezett. 

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Több mentő is a helyszínre érkezett, miután négyes karambol történt Bakonypölöskén / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Több mentő is a helyszínre érkezett, miután négyes karambol történt Bakonypölöskén

A pápai hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, mialatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Eközben teljes szélességben lezárták az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalát is vasárnap este Szekszárd térségében, miután kigyulladt egy gépkocsi. A katasztrófavédelem tájékoztatása az autó teljes terjedelmében égett az út 142-es kilométerénél, az aljnövényzetre is átterjedő tüzet a tolnai önkormányzati és a szekszárdi hivatásos tűzoltók fékezték meg. A sztráda Pécs felé vezető oldalát az M9-es úttól az autópálya őcsényi lehajtójáig teljes szélességében lezárták. A 12-es főúton, Vác és Verőce között pedig még korábban három személyautó ütközött össze. A 2-es km-nél a forgalom továbbra is áll, a helyszínelés sokáig eltarthat, így az Útinform azt javasolja, aki teheti, válasszon másik útvonalat.


 

 

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