Négy autó hajtott egymásba Bakonypölöskén, több mentő is a helyszínre érkezett

Egymásba hajtott négy autó a 8402-es út bakonypölöskei szakaszán, a 12-es kilométernél. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a járművekben összesen kilencen utaztak, a helyszínre több mentő is érkezett.

Több mentő is a helyszínre érkezett, miután négyes karambol történt Bakonypölöskén / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Több mentő is a helyszínre érkezett, miután négyes karambol történt Bakonypölöskén

A pápai hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, mialatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.