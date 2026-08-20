A mentők szeme láttára omlott össze a beteg keringése: az ablakon mentették ki a szegedi nőt

Egy szegedi lakáshoz riasztották a közelmúltban a mentőket, miután egy 60 év körüli hölgy nehézlégzés miatt kért segítséget. A perceken belül helyszínre érkező mentőgépkocsi éppen megkezdte volna a beteg vizsgálatát, amikor szemük láttára a nő légzése leállt, a keringése pedig összeomlott.

A tűzoltók segítségével mentettek ki a lakásból egy szegedi nőt a mentők / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

A bajtársak jelezték a történteket a mentésirányítás felé, majd megkezdték az újraélesztést, amihez hamarosan a rohamkocsi is csatlakozott. A nő életéért vívott hosszas küzdelem a gyors ellátásnak és a számos életmentő beavatkozásnak köszönhetően végül sikerrel zárult, a beteg keringése visszatért, az állapotstabilizálást követően azonban újabb nehézséggel szembesültek az életmentők: a 4. emeleti lakás és a lépcsőház adottságai ellehetetlenítették a lélegeztetett beteg gyors mentőautóba juttatását így a katasztrófavédelem segítségét kérték.

A tűzoltók ezután emelőkosárral, az ablakon át mentették ki a nőt a lakásából, így garantálva a biztonságos szállítást a mentőautóig. A beteget végül kritikus állapotban szállították kórházba.

Mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk! Köszönjük a tűzoltó bajtársak munkáját!

- üzenték az esetről beszámoló posztjukban az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.