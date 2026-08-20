Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lázár János lemondott mandátumáról

Rendkívüli

Holttestet találtak az M5-ös autópályán

mentő

A mentők szeme láttára omlott össze a beteg keringése: az ablakon mentették ki a szegedi nőt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy 60 év körüli, szegedi hölgy kért a közelmúltban segítséget nehézlégzés miatt. A vizsgálat megkezdését követően a beteg légzése leállt, a keringése összeomlott, ám a mentőknek sikerült újraéleszteniük. Ezután újabb nehézség adódott, mivel a 4. emeleti lakás és a lépcsőház adottságai ellehetetlenítették a lélegeztetett beteg gyors mentőautóba juttatását. Végül a tűzoltók emelőkosárral, az ablakon át mentették ki a nőt a lakásából, így garantálva a biztonságos szállítást a mentőautóig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mentőOrszágos MentőszolgálatÚjraélesztésbeteg

Egy szegedi lakáshoz riasztották a közelmúltban a mentőket, miután egy 60 év körüli hölgy nehézlégzés miatt kért segítséget. A perceken belül helyszínre érkező mentőgépkocsi éppen megkezdte volna a beteg vizsgálatát, amikor szemük láttára a nő légzése leállt, a keringése pedig összeomlott. 

Mentőautó, mentősök, mentőautómentősök, Országos Mentőszolgálat, OrszágosMentőszolgálat
A tűzoltók segítségével mentettek ki a lakásból egy szegedi nőt a mentők / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

A bajtársak jelezték a történteket a mentésirányítás felé, majd megkezdték az újraélesztést, amihez hamarosan a rohamkocsi is csatlakozott. A nő életéért vívott hosszas küzdelem a gyors ellátásnak és a számos életmentő beavatkozásnak köszönhetően végül sikerrel zárult, a beteg keringése visszatért, az állapotstabilizálást követően azonban újabb nehézséggel szembesültek az életmentők: a 4. emeleti lakás és a lépcsőház adottságai ellehetetlenítették a lélegeztetett beteg gyors mentőautóba juttatását így a katasztrófavédelem segítségét kérték.

A tűzoltók ezután emelőkosárral, az ablakon át mentették ki a nőt a lakásából, így garantálva a biztonságos szállítást a mentőautóig. A beteget végül kritikus állapotban szállították kórházba.

Mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk! Köszönjük a tűzoltó bajtársak munkáját!

- üzenték az esetről beszámoló posztjukban az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

Az Országos Mentőszolgálat 56 mentési pontot telepít a fővárosi tűzijáték idejére

Az Országos Mentőszolgálat idén is komplex mentési terv alapján biztosítja az augusztus 20-i fővárosi tömegrendezvényeket. A tűzijáték idején a mentőegységek a Duna pesti és budai oldalán összesen 56, előre kijelölt mentési ponton lesznek jelen. A mentési pontok a www.mentok.hu/tuzijatek honlapon elérhető térképen és az ÉletMentő Applikációban találhatók meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!