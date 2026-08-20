A mentők szeme láttára omlott össze a beteg keringése: az ablakon mentették ki a szegedi nőt

Egy szegedi lakáshoz riasztották a közelmúltban a mentőket, miután egy 60 év körüli hölgy nehézlégzés miatt kért segítséget. A perceken belül helyszínre érkező mentőgépkocsi éppen megkezdte volna a beteg vizsgálatát, amikor szemük láttára a nő légzése leállt, a keringése pedig összeomlott.
A bajtársak jelezték a történteket a mentésirányítás felé, majd megkezdték az újraélesztést, amihez hamarosan a rohamkocsi is csatlakozott. A nő életéért vívott hosszas küzdelem a gyors ellátásnak és a számos életmentő beavatkozásnak köszönhetően végül sikerrel zárult, a beteg keringése visszatért, az állapotstabilizálást követően azonban újabb nehézséggel szembesültek az életmentők: a 4. emeleti lakás és a lépcsőház adottságai ellehetetlenítették a lélegeztetett beteg gyors mentőautóba juttatását így a katasztrófavédelem segítségét kérték.
A tűzoltók ezután emelőkosárral, az ablakon át mentették ki a nőt a lakásából, így garantálva a biztonságos szállítást a mentőautóig. A beteget végül kritikus állapotban szállították kórházba.
Mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk! Köszönjük a tűzoltó bajtársak munkáját!
- üzenték az esetről beszámoló posztjukban az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.
Az Országos Mentőszolgálat 56 mentési pontot telepít a fővárosi tűzijáték idejére
Az Országos Mentőszolgálat idén is komplex mentési terv alapján biztosítja az augusztus 20-i fővárosi tömegrendezvényeket. A tűzijáték idején a mentőegységek a Duna pesti és budai oldalán összesen 56, előre kijelölt mentési ponton lesznek jelen. A mentési pontok a www.mentok.hu/tuzijatek honlapon elérhető térképen és az ÉletMentő Applikációban találhatók meg.