Mentőhelikopter landolt a helyszínen, kerékpárost gázoltak Kecskemét mellett - videó

Baleset történt péntek délelőtt Kecskemét külterületén, az 5202-es úton, Méntelek közelében, miután egy autó elütött egy kerékpárost. A Baon információi szerint a balesetet követően a személyautó egy fának ütközött, a helyszínre pedig a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották.

Mentőhelikoptert is riasztottak, miután kerékpárost gázolt egy autó a ménteleki úton / Fotó: Sebességmérés/Útinform Kecskemét

Mentőhelikoptert is riasztottak, miután kerékpárost gázolt egy autó a ménteleki úton

A katasztrófavédelem közlése szerint a baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett, mialatt az 5202-es út érintett szakaszát a helyszínelés és a mentés idejére teljes szélességében lezárták.

Balesetekkel teli a pénteki nap

Kora reggel érkezett a hír, hogy az M1-es autópályán Budapest felé, a Tatabánya és az M0-s autóút közötti terelésben egy személyautó lerobbant Herceghalom közelében. A műszaki hibás jármű miatt egy másik személygépkocsi és egy kamion is összeütközött a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A baleset a 29-es kilométernél történt, ahol ezután egy sávon, irányonként váltakozva haladt a forgalom: Budapest felé 13 kilométeres, Hegyeshalom irányába pedig 5 kilométeres torlódás alakult ki.

Nemrég pedig három személygépkocsi és egy kisbusz karambolozott az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Ócsa közelében, a 30. kilométernél. A balesetnél a dabasi hivatásos és az alsónémedi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az egységek áramtalanítják a járműveket. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.