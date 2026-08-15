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galgagután

Mentőhelikoptert riasztottak: eltarolt egy autót a vonat Galgagután

56 perce
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Személykocsi és vonat ütközött össze Galgagután.
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galgagutánvonatmentőhelikopter

Vonattal ütközött az az autó, amely a sínekre hajtott Galgagután, a Kossuth úti vasúti átjáróban. A Balassagyarmatról Aszódra közlekedő személyvonat oldalról ütközött neki a gépkocsinak, amelyben öten utaztak. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, az utasok elhagyták a helyszínt. 

Mentőhelikoptert riasztottak: eltarolt egy autót a vonat Galgagután
Mentőhelikoptert riasztottak: eltarolt egy autót a vonat Galgagután
Fotó: Pexels

Az esethez berceli, rétsági és balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztottak. Az elsőként a helyszínre érkező berceli tűzoltók az autó egy beszorult utasát a mentőszolgálat munkatársaival együtt szabadították ki az összetört járműből. A helyszínre mentőhelikoptert és több mentőegységet riasztottak. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Balassagyarmat–Aszód vonalon egy időre szünetel a vonatközlekedés, pótlóbuszokra lehet majd felszállni.

 

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