Vonattal ütközött az az autó, amely a sínekre hajtott Galgagután, a Kossuth úti vasúti átjáróban. A Balassagyarmatról Aszódra közlekedő személyvonat oldalról ütközött neki a gépkocsinak, amelyben öten utaztak. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk, az utasok elhagyták a helyszínt.

Mentőhelikoptert riasztottak: eltarolt egy autót a vonat Galgagután

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Az esethez berceli, rétsági és balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztottak. Az elsőként a helyszínre érkező berceli tűzoltók az autó egy beszorult utasát a mentőszolgálat munkatársaival együtt szabadították ki az összetört járműből. A helyszínre mentőhelikoptert és több mentőegységet riasztottak. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Balassagyarmat–Aszód vonalon egy időre szünetel a vonatközlekedés, pótlóbuszokra lehet majd felszállni.