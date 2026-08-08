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mentő

Csak júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők

16 órája
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Így alakult az életmentők júliusa számokban. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy ötmillió kilométert tettek meg az ország útjain.
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A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy ötmillió kilométert tettek meg az ország útjain - közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán szombaton. 

20241205 Berettyóújfalu Könnyű sérüléssel járó baleset történt Berettyóújfaluban, a József Attila utcán. A rendőrség közlése szerint körforgalomból hajtott ki egy autós, amikor elsodorta az ott közlekedő gyalogost. Fotó: Tóth Imre TI Hajdú-Bihari Napló HBN A képen: mentő mentőautó
Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban  (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban

Mint írták: júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket.

Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segédkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban 

- közölték.

Hozzátették: a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak.

Megterhelően alakult az utóbbi időszak a katasztrófavédelem számára is: a tájékoztatásuk szerint az országszerte tomboló szabadtéri tüzek száma és intenzitása már a szakembereket is megdöbbenti, ráadásul a folyamatnak még nem látni a végét. Bár a tűzoltók megfeszített munkával, szükség esetén napokon át küzdenek a helyszíneken a lángok megfékezéséért, a statisztikák elkeserítőek: idén már 9775 alkalommal kellett szabadtéri tűzhöz vonulniuk, és a pusztítás eddig összesen mintegy 96 millió 649 ezer 745 négyzetméternyi területet érintett. A helyzetet tovább rontja, hogy ezek a tüzek szinte kivétel nélkül emberi mulasztás, gondatlanság vagy felelőtlenség miatt keletkeznek, miközben a csapadékmentes, száraz és forró nyári időjárás rendkívüli mértékben kedvez a lángok terjedésének. A kialakult krízishelyzet miatt már másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben.

 

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