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készenléti rendőrség

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az Országos Mentőszolgálatnál

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben. A mentőszolgálat feljelentése alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen folytat eljárást.
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készenléti rendőrségOrszágos Mentőszolgálatnyomozás

A mentőszolgálat egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás miatt tett feljelentést, amelynek nyomán hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A rendőrség közlése szerint az eljárás ismeretlen tettes ellen folyik.

Mentőszolgálat: hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség
Mentőszolgálat: hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség
Fotó: Shutterstock

Sajtóinformációk szerint a nyomozók az OMSZ két budapesti telephelyén, a Markó utcában és a Róbert Károly körúton is megjelentek. A mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le.

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.

Milliárdos közbeszerzéseket is vizsgálnak

Az ügy előzménye, hogy Constantinovics Miklós megbízott főigazgató június 22-én bejelentette: külső szakértők bevonásával áttekintik az OMSZ szerződéseit, 1027 járműből álló gépkocsiparkját, valamint az intézmény ingatlanállományát.

A Népszava szerint a nyilvánosan elérhető közbeszerzési adatok alapján éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMSZ számára. T

öbb olyan, milliárdos értékű közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő, illetve egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett.

Közben jelentősen emelkedett az új mentőautók ára is: míg egy jármű 2016-ban mintegy nettó 20 millió forintba került, 2025-re az ár meghaladta a 62 millió forintot.

Fontos, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában nem állapították meg senki büntetőjogi felelősségét, az eljárás ismeretlen tettes ellen folyik.

 

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