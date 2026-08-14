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mercedes

Brutális gázolás Siófokon, 140-nel száguldhatott a Mercedes

32 perce
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Továbbra is nagy visszhangot vált ki Siófokon a közelmúltban történt, Batthyány utcai gyalogosgázolás. A történtek kapcsán a város polgármestere, egykori siófoki rendőrkapitány a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait.
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mercedessofőrsiófok

A polgármester szerint egy vétlen siófoki lakos vált áldozatává egy, a közlekedési szabályokat semmibe vevő, Mercedesével száguldozó, alig 18 éves enyingi fiatalnak. Bejegyzésében azt írta, információi szerint a sofőr akár 140 kilométer/órás sebességgel is haladhatott a szűk és forgalmas utcában. Hozzátette, hogy a balesetben a sofőrt és utasait a jármű biztonsági felszerelései megóvták.

mercedes
140 km/órával száguldott a Mercedes.

140-nel száguldhatott a Mercedes, most kemény fellépést sürget Siófok polgármestere

A városvezető szerint az ilyen és ehhez hasonló esetek egyre gyakrabban fordulnak elő Magyarországon. Úgy látja, hogy sokan figyelmen kívül hagyják a közlekedési szabályokat és a rendőri intézkedéseket is. Szerinte önmagában a traffipax, a fekvőrendőr vagy a sebességkorlátozó tábla nem jelenthet végső megoldást.

A polgármester szerint a kiemelt és visszaeső szabálysértőknél hatékonyabban kellene alkalmazni a szabálysértési őrizetet. Emellett azt szeretné, 

ha a rendőrök bizonyos esetekben már a helyszínen bevonhatnák a jogosítványt, valamint hatékonyabban működne az elkövetéshez használt gépjárművek lefoglalásának és elkobzásának lehetősége.

A bejegyzés szerint az anyagi körülményeket is figyelembe kellene venni a bírságok meghatározásakor, hogy azok valódi visszatartó erőt jelentsenek azok számára is, akiknek egy több százezer forintos büntetés nem jelent komoly terhet.

Bejegyzése végén a polgármester együttérzését fejezte ki a gyászolóknak, és az áldozat lelkének békét kívánt.

 

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