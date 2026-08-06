Meztelen férfi akart felmászni egy magasfeszültségű oszlopra Zuglóban

Zavartan viselkedő, meztelen férfin segítettek a zuglói rendészek és polgárőrök augusztus 2-án este. A férfi a Rákos-patak partján került elő, ahol már teljesen levetkőzött, majd egy magasfeszültségű villanyoszlopra akart felmászni. A gyors közbelépésnek köszönhetően nem történt tragédia.

„Meg akarok világosodni” – sokkoló állapotban találtak rá egy meztelen férfira Zuglóban

Fotó: Facebook

A Zuglói Önkormányzati Rendészet tájékoztatása szerint Gergely Ádám és Virág Róbert – akik a rendészet munkatársai, szabadidejükben pedig a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes polgárőrei – éppen szolgálatot teljesítettek, amikor riasztást kaptak egy zavartan viselkedő, félmeztelen férfiról.

Magasfeszültségű oszlopra akart felmászni

A keresésbe bekapcsolódott a Zuglói Önkormányzati Rendészet éjszakai szolgálata is, miután járókelők őket is értesítették a férfiról.

A férfit végül a Lantos Mihály Sportközpont közelében, a Rákos-patak partján találták meg. Ekkorra már teljesen levetkőzött, és a rendészet szerint feltehetően tudatmódosító szer hatása alatt állt.

Amikor megszólították, azt mondta,

fel akar mászni egy magasfeszültségű villanyoszlopra, hogy „megvilágosodjon és megpirítsa” magát.

Az intézkedők megakadályozták, hogy önmagában kárt tegyen, gondoskodtak szeméremének eltakarásáról, majd a rendőrség és a mentők kiérkezéséig felügyelték az állapotát.

A férfit végül megfigyelésre kórházba szállították.

A Zuglói Önkormányzati Rendészet kiemelte: az eset ismét rámutatott arra, milyen fontos az együttműködés a rendészeti szervezetek között, hiszen a gyors és összehangolt intézkedésnek köszönhetően sikerült megelőzni egy súlyos tragédiát.