Tömegverekedés tört ki Monoron: vascsövekkel esett egymásnak két család – videó

Teljesen elszabadultak az indulatok Monoron, miután két család karókkal, vascsövekkel és kapákkal felfegyverkezve esett egymásnak. A TV2 Híradó információi szerint két kamaszlány veszett össze egymással egy fiún, majd ezután az egyikük rokonai megrohamozták a másik tini családját.
Tömegverekedés tört ki Monor utcáján
A verekedés egyik résztvevője elmondta, a teraszon beszélgettek, amikor váratlanul rájuk támadt.
Az édesapjukkal idejöttek, meg a testvérségükkel négyen-öten. Mire ide beszaladtak, jöttek vagy ötvenen-hatvanan, hát lehet látni, nem? Engem is látni ott, ahogy haladok felfele, az apósomat védve. A sógoromat már itt leütötték, valamivel ugye, mi is védekeztünk, de nem volt nekünk szerszám kikészítve. Ott ültünk, beszélgettünk, a nők, az asszonyok, a gyerekek. Alig bírtunk az asszonnyal beszaladni a kisgyerekkel
- idézte fel a férfi a történteket.
A történtek után két férfi könnyebb fejsérüléssel került kórházba, stabil állapotban. Az eset kapcsán a település polgármestere, Darázsi Kálmán azt mondta, nem túl gyakori, hogy ilyen komoly verekedés alakuljon ki, ezúttal azonban két család közötti vita vezetett idáig.
A Híradóban felidézték azt, ahogy egy kísértetiesen hasonló verekedés történt még 2017 februárjában Monorierdőn: akkor sarlókkal, karókkal, lapáttal támadtak egymásra, valamint téglával dobálták meg a házat. Úgy tudni, a kilenc évvel ezelőtti balhéban voltak olyan családtagok, akik a mostani verekedésben is részt vettek. A hétfői eset kapcsán megkeresték a rendőrséget, választ azonban az adásig nem kaptak.