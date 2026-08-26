Tömegverekedés tört ki Monoron: vascsövekkel esett egymásnak két család – videó

Teljesen elszabadultak az indulatok Monoron, miután két család karókkal, vascsövekkel és kapákkal felfegyverkezve esett egymásnak. A TV2 Híradó információi szerint két kamaszlány veszett össze egymással egy fiún, majd ezután az egyikük rokonai megrohamozták a másik tini családját.

Tömegverekedés tört ki Monor utcáján / Fotó: MediaWorks

Tömegverekedés tört ki Monor utcáján

A verekedés egyik résztvevője elmondta, a teraszon beszélgettek, amikor váratlanul rájuk támadt.

Az édesapjukkal idejöttek, meg a testvérségükkel négyen-öten. Mire ide beszaladtak, jöttek vagy ötvenen-hatvanan, hát lehet látni, nem? Engem is látni ott, ahogy haladok felfele, az apósomat védve. A sógoromat már itt leütötték, valamivel ugye, mi is védekeztünk, de nem volt nekünk szerszám kikészítve. Ott ültünk, beszélgettünk, a nők, az asszonyok, a gyerekek. Alig bírtunk az asszonnyal beszaladni a kisgyerekkel

- idézte fel a férfi a történteket.

A történtek után két férfi könnyebb fejsérüléssel került kórházba, stabil állapotban. Az eset kapcsán a település polgármestere, Darázsi Kálmán azt mondta, nem túl gyakori, hogy ilyen komoly verekedés alakuljon ki, ezúttal azonban két család közötti vita vezetett idáig.