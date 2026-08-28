Újabb fejlemény a monori tömegverekedés ügyében: letartóztatták a két gyanúsítottat

Újabb fejlemény történt a monori tömegverekedés ügyében. Augusztus 24-én több ember jelent meg egy helyi család otthonánál egy korábbi konfliktus miatt, majd a szóváltás vascsövekkel és más eszközökkel vívott dulakodássá fajult. A bíróság most elrendelte két gyanúsított letartóztatását.

Körözés után fogták el a két férfit, akiket most letartóztatott a bíróság. A monori tömegverekedés ügyében fellebbeztek a döntés ellen (illusztráció)

Fotó: Illusztráció/123RF

Körözés után fogták el a monori tömegverekedés gyanúsítottjait

A dulakodás később az utcán folytatódott, a cselekmény után pedig a gyanúsítottak ismeretlen helyre távoztak. Előállításukra és kihallgatásukra csak körözés kibocsátása után került sor. A Monori Rendőrkapitányság csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított eljárást. A két férfit korábban őrizetbe vették, most pedig a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte a letartóztatásukat.

A bíróság szerint a gyanúsítottak bizonytalan lakhatási körülményei és korábbi eltűnésük miatt fennáll annak veszélye, hogy szabadlábon megszöknének vagy elrejtőznének.

Az előéletük és a velük szemben folyamatban lévő más eljárások miatt azt is valószínűnek tartják, hogy újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követhetnének el. A letartóztatás legfeljebb szeptember 28-ig tarthat. Az ügyész tudomásul vette a döntést, a gyanúsítottak és az egyik védő azonban fellebbezett. A végzés nem végleges, de végrehajtható – tudtuk meg a Budapest Környéki Törvényszék sajtóközleményéből.