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Újabb fejlemény a monori tömegverekedés ügyében: letartóztatták a két gyanúsítottat

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Két férfit tartóztattak le, miután a hatóságok szerint fennállt a veszélye annak, hogy megszöknek vagy újabb bűncselekményt követnek el. A monori tömegverekedés gyanúsítottjai korábban ismeretlen helyre távoztak, ezért körözést adtak ki ellenük.
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Újabb fejlemény történt a monori tömegverekedés ügyében. Augusztus 24-én több ember jelent meg egy helyi család otthonánál egy korábbi konfliktus miatt, majd a szóváltás vascsövekkel és más eszközökkel vívott dulakodássá fajult. A bíróság most elrendelte két gyanúsított letartóztatását.

Körözés után fogták el a két férfit, akiket most letartóztatott a bíróság. A monori tömegverekedés ügyében fellebbeztek a döntés ellen.
Körözés után fogták el a két férfit, akiket most letartóztatott a bíróság. A monori tömegverekedés ügyében fellebbeztek a döntés ellen (illusztráció)
Fotó: Illusztráció/123RF

Körözés után fogták el a monori tömegverekedés gyanúsítottjait

A dulakodás később az utcán folytatódott, a cselekmény után pedig a gyanúsítottak ismeretlen helyre távoztak. Előállításukra és kihallgatásukra csak körözés kibocsátása után került sor. A Monori Rendőrkapitányság csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított eljárást. A két férfit korábban őrizetbe vették, most pedig a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte a letartóztatásukat.

A bíróság szerint a gyanúsítottak bizonytalan lakhatási körülményei és korábbi eltűnésük miatt fennáll annak veszélye, hogy szabadlábon megszöknének vagy elrejtőznének.

Az előéletük és a velük szemben folyamatban lévő más eljárások miatt azt is valószínűnek tartják, hogy újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követhetnének el. A letartóztatás legfeljebb szeptember 28-ig tarthat. Az ügyész tudomásul vette a döntést, a gyanúsítottak és az egyik védő azonban fellebbezett. A végzés nem végleges, de végrehajtható – tudtuk meg a Budapest Környéki Törvényszék sajtóközleményéből.

 

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