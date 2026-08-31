Motorbaleset történt Kolozs megyében, egy 55 éves nő meghalt

Halálos motorbaleset történt hétfőn a Kolozs megyei Pusztatopa (Topa Mică) településen – számolt be róla a Maszol.ro.
A rendőrség első helyszíni vizsgálatai szerint az 55 éves, Kolozsváron élő nő a megyeszékhely irányából Szilágy megye felé haladt motorkerékpárjával. Egy jobbkanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, majd összeütközött a szemközti sávban közlekedő kisteherautóval.
A hatóság tájékoztatása szerint a motoros feltehetően nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedett. A kisteherautót egy 28 éves, Szatmár megyei férfi vezette.
A motorbaleset áldozatát nem tudták megmenteni
A helyszínre érkező egészségügyi személyzet megpróbálta megmenteni az 55 éves nő életét, erőfeszítéseik azonban nem jártak sikerrel. A nő halálát a helyszínen állapították meg.