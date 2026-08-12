Trágár módon kiabált és felpofozta a gyerekeket: vádat emeltek Gór-Sebestyén Júlia ellen

Vádat emeltek egy műkorcsolyaedző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is - tudatta a Fővárosi Főügyészség közleményben az MTI-vel szerdán. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádirata szerint a megvádolt nő egy sportegyesületet irányított, ott edzéseket tartott gyermekeknek. A vádlott kiemelt elvárásokkal és szigorral végezte munkáját, ez a hozzáállása egyre erőteljesebbé vált.

Kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat a műkorcsolyaedző ellen / Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat a műkorcsolyaedző ellen

Az edző egy idő után figyelmen kívül hagyta a gyermekek életkorából adódó alapvető testi és érzelmi igények elsőbbségét, egészségüket, fejlődésüket is az eredményességnek rendelte alá. A gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető, elfogadhatatlan módszereket alkalmazott.

A vádlott a gyermekekkel kezdetben még harmonikus edző-versenyző kapcsolatban volt, ám később rideggé, agresszívvá vált. Ha a gyerekek nem érték el a kívánt versenyeredményt, vagy az edzéseken nem az elvárásainak megfelelően teljesítettek, akkor enyhébb módon fizikailag bántalmazta, valamint lelkileg megalázta a gyermekeket, gyakran más személyek, elsősorban sportolótársaik előtt.

Trágár módon kiabált velük, volt, aki felé élvédőt és fém kulacsot hajított. Előfordult, hogy arcon ütött gyermeket, illetve edzőtáborban drasztikus ételmegvonást is alkalmazott, amikor a versenyző testsúlyát csökkenteni akarta. Így a vádlott olyan elhidegülést, szorongást, és önértékelési zavarokat váltott ki, amellyel három gyermek fizikai-érzelmi-erkölcsi fejlődését veszélyeztette.

Mindezek alapján a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolta meg az edzőt. Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönt indítványozott, továbbá, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el a kiskorúakkal foglalkozástól - közölte a Fővárosi Főügyészség.

Sajtóhírek szerint idén februárban gyanúsították meg kiskorúak veszélyeztetésével az Európa-bajnok Gór-Sebestyén Júlia műkorcsolyaedzőt, a nyomozás 2023-ban kezdődött.