Nagydorogi csecsemőgyilkosság – enyhe ítéletben bízik a nagymama: "Bármit is követett el, a gyermekem marad!"

2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy kéthetes kisfiú. Az egyenruhások azonnal megkezdték a gyermek keresését, de órákkal később csak a holttestét találták meg a faluja határában. Az egész országot megrázó nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt az ügyészség a kis Zalánka anyját különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal az anyát vádolják Fotó: Bors

Viktória kezdetben tagadta, hogy bántalmazta volna a kisfiát. Azt állította, hogy a nemzeti ünnepen babakocsival kitolta Zalánt élete első levegőzésére az utcára, majd hirtelen feltűnt egy fekete autó. A következő pillanatban a nő egy ütést érzett a fején, majd elvesztette az eszméletét. Mire magához tért, csak az üres babakocsit találta maga mellett. A rendőrségnek mindez gyanús volt, majd az alapos nyomozás során megállapították, hogy Viktória valóban sétálni ment a kisfiával, de aztán a nőt idegesítette a baba állandó sírása, ezért többször a földhöz vágta, majd a holttestet egy kukoricásba hajította. Ha a bíróság egyetért az ügyészség minősítésével, az anyát akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében hamarosan kitűzik a tárgyalást

Olga, Viktória édesanyja rendszeresen látogatja letartóztatott lányát a börtönben.

– A tettéről nem beszélek Vikivel és magától sem hozza fel. A kapcsolattartásainkat enélkül is mindig végigsírja. Mardossa a lelkét a bánat. Továbbra is képtelen vagyok felfogni, hogy a lányomat vádolják Zalánka megölésével. Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy a gyermekem gyilkos lenne, de bármit is követett el, a gyermekem marad – mondta az Origónak a gyászoló nagymama, aki bízik benne, hogy Viktória méltányos ítéletet kap.

Ebben a házban lakott Viktória és Zalánka Fotó: Bors

– Nem az ötvenes években élünk, hogy bárkit egy életre bebörtönözzenek. Hogy mit lehet felhozni a lányom mentségére? Biztos vagyok benne, ha ő is tette azt a szörnyűséget, nem volt tiszta a tudata. Rettenetesen el volt keseredve. Amikor a szülés beindult, éppen dolgoztam, Viktória a párjával volt otthon. A férfi viszont 6 óra elteltével hívta a mentőket. Ki is jöttek, de a kórházig már nem jutottak el a lányommal, kénytelenek voltak a szülést a kapu előtt levezetni – mondta Olga. Ezt egyébként korábban Attila is elmondta a Borsnak, igaz, az ő emlékei szerint a megfelelő időpontban értesítette a segélyhívó központot.