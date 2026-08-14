A Nagykőrös mellett, Natura 2000 természetvédelmi területen álló ikonikus fa törzsét augusztus 9-én locsolta le benzinnel a férfi. A helyiek által nagy becsben tartott Basafa szerencsére nem szenvedett komolyabb károsodást.

Benzinnel locsolta körbe, majd fel akarta gyújtani Nagykőrös 400 éves ikonját, a Basafát egy férfi Fotó: Police.hu.

Benzinnel locsolta le a Basafát Nagykőrösön egy férfi

A rendőrség szerint a büntetett előéletű helyi férfi korábbi vélt sérelmei miatt benzines palackkal és rongyokkal érkezett a több mint 400 éves, védett kocsányos tölgyhöz. A fa törzsét lelocsolta, meggyújtotta, majd elmenekült. A tüzet hamar észrevették és eloltották, így a felgyújtási kísérlet nem okozott súlyos károkat az ikonikus fában.

Egy tanyát is felgyújtott

A férfi ezután egy lakatlan tanyára ment, ahonnan értéktárgyakat lopott el, távozásakor pedig felgyújtotta az egyik melléképületet. A nagykőrösi rendőrök adatgyűjtés után a tanya közelében elfogták. A gyanúsított kihallgatásán a Basafa felgyújtását is beismerte. A rendőrség őrizetbe vette, a bíróság pedig augusztus 12-én elrendelte a letartóztatását – számolt be a Police.hu.

Forrás: Police.hu

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