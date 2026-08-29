Már 600 fölé nőtt a nepáli villámárvíz áldozatainak száma, többezer főt még eltűntként keresnek

Mint arról korábban beszámoltunk, szörnyű tragédia történt Nepálban egy villámárvíz következtében, amely a jelenlegi legfrissebb adatok szerint, eddig több mint 600 halálos áldozatot követelt. A nepáli katasztrófavédelem legújabb, augusztus 29-én közölt adatai szerint ugyanis 626-an vesztették hivatalosan is életüket az áradásban, mígnem további csaknem 2500 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A helyzetet súlyosbítja, hogy a rossz időjárás miatt felfüggesztették a helikopteres mentéseket, ami nehezíti a túlélők felkutatását. A kínai állami média legfrissebb adatai szerint Tibetben hét ember halt meg, és 554-en tűntek el.

Már 600 fölé emelkedett a nepáli villámárvíz áldozatainak száma Fotó: AFP

Nepáli természeti katasztrófa: tovább nőhet az elhunytak száma

A Kínával határos Rasuwa körzetben bekövetkezett áradások után több száz ember eltűnt és vélhetően vesztette életét. A nepáli hadsereg szerint egy vízerőmű építkezésénél folytatódnak a mentési munkálatok, ahol több mint 100 ember rekedhetett egy sárral elárasztott alagútban. A mentést az is nehezíti, hogy a szerdai gleccseromlás nyomán kialakult tó miatt újabb áradásoktól tartanak.

A katasztrófa súlyosságát Bishal Nath Upreti, a Nepáli Katasztrófavédelmi Központ elnöke úgy jellemezte, mintha szökőár zúdult volna az égből. Elmondása szerint egész falvakat söpört el teljesen az ár. Hidak semmisültek meg, és mintegy 40 kilométernyi út rongálódott meg, ami tovább nehezíti a kutatást.

Az eltűntek közül többen a hinduk szent zarándokhelyére, a Kailash-hegyhez tartottak, írja a Mirror.