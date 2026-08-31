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bántalmazás

Félholtra verte volt barátnője élettársát egy nógrádi férfi

1 órája
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Életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt emelt vádat a Nógrád Vármegyei Főügyészség egy 28 éves kelet-nógrádi férfivel szemben, aki féltékenységből súlyosan megverte volt barátnője új élettársát. A nógrádi férfi 7 év börtönt kaphat.
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bántalmazásNógrádrendőrség

A férfi 2025. január 2-án a délutáni órákban felkereste a kelet-nógrádi kistelepülésen lakó ismerősét, mert megtudta, hogy ott van a volt barátnője a jelenlegi élettársával.

bántalmazás, agresszió, erőszak, nógrádi férfi
Brutálisan megverte volt barátnője élettársát a nógrádi férfi - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

Bement a házba és ott többször ököllel arcon és fejen ütötte, majd meg is rúgta a fotelben ülő férfit,

aki a bántalmazás során nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, de fennállt a lehetősége a súlyosabb, életveszélyes sérülésnek is – írja közleményévben a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

7 év börtönt kaphat a nógrádi férfi

A Nógrád Vármegyei Főügyészség a visszaeső férfivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat. Az ügyészség a vádiratában – abban az esetben, ha a férfi a bűncselekmények elkövetését a váddal egyezően beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról halmazati büntetésként - mértékes indítványként 7 év börtönbüntetés és 7 év közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.

Letartóztatták a férfit, aki a nyílt utcán fojtogatta a volt párját

Többször is bántalmazta a volt élettársát egy 34 éves férfi. Az illető fenyegető üzeneteket írt a nőnek, majd az utcán, a falhoz szorítva fojtogatta őt.

 

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