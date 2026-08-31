Nyugdíjára fájt a foga: megharapott, majd kirabolt egy idős embert egy férfi

Egy 65 éves férfi augusztus 28-án Sükösdre utazott az ismerőséhez. Miután az utcán átvette a postástól a több mint 200 ezer forintos nyugdíját, egy ismeretlen férfi figyelni kezdte őt. Amikor az idős ember távozott a látogatásból, a gyanúsított az utcán leszólította, és megkérte, hogy váltson fel neki két tízezrest egy húszezresre. Ennek a kérésnek nem tett eleget, de követője nem adta fel.

Csuklón harapta, majd ellopta áldozata nyugdíját a férfi. Fotó: police.hu

Csuklón harapta, majd ellopta áldozata nyugdíját a férfi

A sértett elindult a buszmegálló felé, de férfi továbbra is követte, így inkább visszafordult ismerőséhez - ekkor újra szembe talált magát a gyanúsítottal, aki megismételte agresszívan pénzváltási kérését. Az idős férfi megpróbált elmenekülni, de a támadó megragadta a táskáját.

A sértett segítségért kiáltott és próbált ellenállni, mire a rabló mindkét csuklójába beleharapott. A táska a küzdelemben elszakadt, a földre hulló pénztárcából pedig a támadó kivett 248 ezer forintot, majd elmenekült a helyszínről.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és elfogatóparancsot adtak ki ellene. A 33 éves férfit augusztus 30-án elfogták, majd rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. A hatóság őrizetbe vette, és kezdeményezte a letartóztatását - olvasható a rendőrség oldalán.