Robbanás történt egy ösküi házban, lőszereket is találtak

Pirotechnikai robbanás történt egy ösküi, Hársfa utcai családi házban kedden délután. A pétfürdői hivatásos tűzoltók a helyszínre vonultak, majd átvizsgálták az épületet.

Robbanás történt egy családi házban, lőszereket is találtak

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A robbanás erejétől a ház nyílászárói kiszakadtak a helyükről. Az átvizsgálás során a tűzoltók lőszereket is találtak az ingatlanban, ezért biztonsági okokból ötvenméteres körzetben lezárták a területet.

Több embernek is el kellett hagynia az ingatlant

A korlátozás miatt négy közeli ingatlanból összesen öt embernek kellett távoznia. A szomszédos italmérésből szintén öt ember hagyta el az épületet.

A házban tartózkodó lakóhoz mentő érkezett. A helyszínre tűzszerészeket várnak, akik a megtalált lőszerek miatt szükséges további intézkedésekről gondoskodnak.