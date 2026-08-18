Robbanás történt egy ösküi házban, lőszereket is találtak

Robbanás történt egy ösküi családi házban, az épület nyílászárói is kiszakadtak a helyükről. A robbanás után lőszereket találtak a házban, ezért a tűzoltók ötvenméteres körzetben lezárták a területet, és tűzszerészeket várnak a helyszínre.
Pirotechnikai robbanás történt egy ösküi, Hársfa utcai családi házban kedden délután. A pétfürdői hivatásos tűzoltók a helyszínre vonultak, majd átvizsgálták az épületet.
A robbanás erejétől a ház nyílászárói kiszakadtak a helyükről. Az átvizsgálás során a tűzoltók lőszereket is találtak az ingatlanban, ezért biztonsági okokból ötvenméteres körzetben lezárták a területet.
Több embernek is el kellett hagynia az ingatlant
A korlátozás miatt négy közeli ingatlanból összesen öt embernek kellett távoznia. A szomszédos italmérésből szintén öt ember hagyta el az épületet.
A házban tartózkodó lakóhoz mentő érkezett. A helyszínre tűzszerészeket várnak, akik a megtalált lőszerek miatt szükséges további intézkedésekről gondoskodnak.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!