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robbanás történt

Robbanás történt egy ösküi házban, lőszereket is találtak

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Robbanás történt egy ösküi családi házban, az épület nyílászárói is kiszakadtak a helyükről. A robbanás után lőszereket találtak a házban, ezért a tűzoltók ötvenméteres körzetben lezárták a területet, és tűzszerészeket várnak a helyszínre.
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Pirotechnikai robbanás történt egy ösküi, Hársfa utcai családi házban kedden délután. A pétfürdői hivatásos tűzoltók a helyszínre vonultak, majd átvizsgálták az épületet.

Robbanás történt egy családi házban, lőszereket is találtak
Robbanás történt egy családi házban, lőszereket is találtak
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A robbanás erejétől a ház nyílászárói kiszakadtak a helyükről. Az átvizsgálás során a tűzoltók lőszereket is találtak az ingatlanban, ezért biztonsági okokból ötvenméteres körzetben lezárták a területet.

Több embernek is el kellett hagynia az ingatlant

A korlátozás miatt négy közeli ingatlanból összesen öt embernek kellett távoznia. A szomszédos italmérésből szintén öt ember hagyta el az épületet.

A házban tartózkodó lakóhoz mentő érkezett. A helyszínre tűzszerészeket várnak, akik a megtalált lőszerek miatt szükséges további intézkedésekről gondoskodnak.

 

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