Most kaptuk: kigyulladt egy óvoda a Kossuth utcában, nagy erőkkel oltják a lángokat

Kigyulladt egy óvoda tetőszerkezete vasárnap Hejőpapiban, a Kossuth utcában. A helyszínre több településről érkeztek tűzoltók, akik légzésvédelem mellett, több vízsugárral küzdenek a lángokkal.

Vágólapra másolva!

Óvoda tetőszerkezete ég Hejőpapin, a Kossuth utcában. Óvodatűz Hejőpapiban: lángol az épület tetőszerkezete Fotó: unsplash.com Óvodatűz Hejőpapiban: lángol az épület tetőszerkezete A miskolci, tiszaújvárosi, mezőcsáti és mezőkövesdi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett, több vízsugárral oltják a lángokat - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!