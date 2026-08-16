Most kaptuk: kigyulladt egy óvoda a Kossuth utcában, nagy erőkkel oltják a lángokat

Kigyulladt egy óvoda tetőszerkezete vasárnap Hejőpapiban, a Kossuth utcában. A helyszínre több településről érkeztek tűzoltók, akik légzésvédelem mellett, több vízsugárral küzdenek a lángokkal.
Óvoda tetőszerkezete ég Hejőpapin, a Kossuth utcában.
Óvodatűz Hejőpapiban: lángol az épület tetőszerkezete
A miskolci, tiszaújvárosi, mezőcsáti és mezőkövesdi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett, több vízsugárral oltják a lángokat - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
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