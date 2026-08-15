"Már a legrosszabb is eszünkbe jutott" - összetörten nyilatkozott az Origónak az Ozora fesztiválról eltűnt Szolnoki Bence családja

Minden követ megmozgat az Ozora fesztiválról eltűnt Szolnoki Bence családja. A 21 éves férfi egy egyiptomi barátjával vett részt a pszichedelikus zenei rendezvényen. Bulizás közben még kommunikált a családjával, de azóta képtelenek elérni telefonon és semmilyen életjelet nem adott magáról.

Szolnoki Bence az O.Z.O.R.A. fesztiválról tűnt el Fotó: Olvasói

Bencének mindene a családja, és egyáltalán nem jellemző rá, hogy szó nélkül felszívódjon. A szerettei július 28. óta semmit nem tudnak róla. Az idő pedig sürget. Az Origo a férfi testvérével beszélt.

– Már sok minden az eszünkbe jutott, hogy mi történhetett vele. Igen, a legrosszabb is, de bízunk benne, hogy életben van és előkerül – mondta Máté, a férfi öccse.

Az Ozora fesztivál bejáratától indul a keresés

Bence családja az eltűnés után természetesen bejelentést tett a rendőrségen. A fiatalember körözését kiadták. Ez még nem vezetett eredményre, ezért a férfi rokonai most társadalmi összefogásra hív minden jó szándékút.

– Szombatra, reggel 7 órás kezdettel keresést szerveztünk. Eddig körülbelül 200-an jelezték a részvételt – árulta el Bence fivére.

A résztvevők a fesztivál bejáratánál gyülekeztek, és a tervek szerint tüzetesen átfésülik a környéket. A szervezők kérik, hogy akinek kiképzett kutyája, drónja, vagy hőkamerája van, segítse a keresést.

A héten már szerveztek keresést, de akkor a hőség miatt fel kellett függeszteni az akciót. Bencét Vámszőlőhegyen látták utoljára. A feltételezések szerint Budapestre akart vonattal feljutni.