Továbbra sincs nyoma az Ozora Fesztiválról eltűnt Bencének, újabb feltételezés terjed az interneten

A család korábbi tájékoztatása szerint Bence egy egyiptomi barátjával vett részt Európa legnagyobb pszichedelikus zenei rendezvényén, majd egy nézeteltérést követően hagyta el az Ozora Fesztiválon felállított sátrukat. Bár több személyes tárgyát hátrahagyta, magával vitte a telefonját, a függőágyát és egy kisebb táskát. A mobilja viszont azóta elérhetetlen, közösségi oldalain nem aktiválta magát, és a rendőrségi körözési nyilvántartásban továbbra is szerepel.

Szolnoki Bencét július 28-án látták utoljára az Ozora Fesztiválon (Forrás: Facebook)

Nagy erőkkel keresték az Ozora Fesztivál környékén

Az elmúlt hetekben a hatóságok mellett civilek, polgárőrök és kutató-mentők is bekapcsolódtak a kutatásba. Augusztus 11-én egy mintegy 25 fős csapat járta be a Simontornya felé eső, járművekkel nehezen járható erdős, földutas területeket, miközben

a Sió mentén kerékpárokkal is pásztázták a környéket.

A keresés augusztus 15-én még nagyobb erőkkel, drónok és keresőkutyák bevetésével folytatódott, ám Bencének semmi nyomát nem találták.

A hozzátartozók és az önkéntesek a fesztiválozók fotóit és videóit is elkezdték gyűjteni, remélve, hogy valamelyik felvételen feltűnik a huszonegy éves férfi.

A Szigeten sem látták az eltűnt fiatalt

A kutatás egy ponton túl már nem csak Ozora környékére korlátozódott. Felmerült a gyanú, hogy

Bence Budapestre, majd a Sziget Fesztiválra utazhatott.

A hozzátartozók bíztak benne, hogy a rendezvény végeztével előkerülhet, ám a Sziget lezárult, a fiatalnak azonban továbbra sincs nyoma.

Mivel sem a helyszíni kutatások, sem a fővárosi szál nem hozott áttörést, az elmúlt napokban a közösségi médiában és a Redditen újabb elméletek kaptak szárnyra. Egy augusztus 23-án indult beszélgetésben sokan megfogalmazták reményüket, hogy

Bence épségben van, és esetleg önként távozott külföldre

– számolt be a Teol.

Hivatalos információ azonban egyelőre nincs arról, hogy a fiatal valóban elhagyta volna az országot. Az egyetlen biztos tény, hogy Szolnoki Bencét július 28-án látták utoljára az Ozora Fesztiválon, és azóta semmilyen életjelet nem adott magáról. A rendőrség továbbra is eltűntként keresi.