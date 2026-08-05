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fesztivál

Megtudtuk, ki halt meg az Ozora fesztiválon

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Megtudtuk, ki a hétvégi rendezvényen elhunyt magyar nő. Az Ozora fesztiválon egy 45 éves amerikai férfi vélhetően öngyilkos lett, a hőség miatt pedig rosszul lett és életét vesztette a Mensa HungarIQa 39 éves tagja, C. Eszter.
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fesztiválgyászelhunyt

Gyászba borult a Magyarország legintelligensebb embereit tömörítő szervezet, a Mensa HungarIQa. Mint kiderült, a jeles csoporthoz tartozott az a 39 éves nő is, aki szombaton a hőség miatt rosszul lett és elhunyt az Ozora fesztiválon. Az Origo beszélt a közgazdász néhány ismerősével.

Ozora
Az Ozora fesztiválon két ember meghalt Fotó: Fotó: Ozora Festival Official

- Eszterrel egy filmkedvelő csoportban találkoztam. Hamar feltűnt a kedvessége és a nyitottsága. Egy megnyerően csupa szív, ugyanakkor rendkívül humoros ember volt. Mélyen érintett a halála – mondta lapunknak Leonora.

Eszter rajongott az Ozora fesztiválért

Eszternek nem született gyermeke, amit egész életében sajnált. Vágyott a családalapításra, de ez nem adatott meg neki.

- 18 évesen lett tag a Mensa HungarIQaban. Gyakran mondogatta, hogy az összes közeli barátját onnan ismeri – árulta el az elhunyt nő egy másik ismerőse.

Eszterről még megtudtuk, hogy mintegy 6 nyelven beszélt, ezekből tolmácsvizsgával is rendelkezett. Gyakran dolgozott nemzetközi szervezeteknek, többek között az Európai Tanácsnak.

Istvánt valósággal sokkolta, hogy a kedvelt ismerőse szíve nem dobog tovább.

- Egy szimpatikus, nagy tudású nő volt. Soha nem beszélt félre, és bár néha keményen fogalmazott, mindig korrekt volt mindenkivel.

A rendezvényen egy másik haláleset is történt: egy amerikai férfi a mélybe vetette magát. A két tragédia miatt a fesztiválon a zenei programokat félbeszakították. A rendőrség vizsgálja az esetek körülményeit.

 

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