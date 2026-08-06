Ez az Ozora Fesztivál mérlege: 21 őrizetbevétel és közel 6000 adag kábítószer

Az idei Ozora Fesztivál sem telt el rendőrségi intézkedések nélkül. A Fejér vármegyei rendőrség összesítője szerint 58 büntetőeljárás indult, amelyben 57 embert hallgattak ki gyanúsítottként.

Az idei Ozora Fesztivál sem telt el rendőrségi intézkedések nélkül. Fotó: Fotó: Ozora Festival Official

Mintegy 43 millió forint értékű kábítószert foglalt le a rendőrség

Az egyenruhások összesen 21 személyt vettek őrizetbe, akik közül öten letartóztatásba kerültek, egy pedig szabadlábon védekezhet.

Az intézkedések során közel hatezer adag, mintegy 43 millió forint értékű kábítószert, valamint több mint kilencmillió forint készpénzt foglaltak le.

Kábítószeres bűncselekménnyel 54 embert, míg életveszélyt okozó testi sértéssel és vagyon elleni bűntettel 3-3 személyt gyanúsítottak meg.

A legtöbb gyanúsított izraeli állampolgár volt, összesen 11 fő. Nyolc német és nyolc francia, öt osztrák, valamint öt olasz állampolgár is szerepel a gyanúsítottak között. Magyar állampolgárból négyet gyanúsítottak meg, míg három portugál, két belga, továbbá egy-egy spanyol, brazil, norvég, cseh, litván, észt, svájci, szlovén, angol, lengyel és kolumbiai személy ellen is eljárás indult - írta a FEOL.

Két emberi életet is követelt az idei Ozora Fesztivál

Mint arról korábban beszámoltuk, az Ozora Fesztiválon egy 45 éves amerikai férfi vélhetően öngyilkos lett, a hőség miatt pedig rosszul lett és életét vesztette a Mensa HungarIQa 39 éves tagja, C. Eszter. A két tragédia miatt a fesztiválon a zenei programokat félbeszakították. A rendőrség vizsgálja az esetek körülményeit.