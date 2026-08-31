Pisztollyal kényszerítette a barátnőjét egy győri férfi, hogy ássa meg a saját sírját

A 49 éves férfi és párja másfél éve éltek párkapcsolatban, mikor 2025 novemberében, győri lakóhelyükön összevesztek, és a férfi bántalmazni kezdte és pisztollyal fenyegetve kegyetlen dologra kényszerítette a nőt.

A férfi pisztollyal arra kényszerítette a nőt, hogy ássa meg a saját sírját - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A férfi többször megpofozta a nőt, majd egy pisztollyal fenyegetve arra kényszerítette, hogy egy ásót vegyen magához azért, hogy az erdőben a nő megássa a saját sírját.

A férfi kivitte a nőt az erdőbe, ahol el kellet kezdenie ásni. Ezután a férfi a földre lökte őt, ráült a mellkasára és földet tömött a szájába, addig, míg a nő el nem ájult. Amikor magához tért, akkor a férfi elindult vele haza. A férfi otthon tovább kínozta a párját, forró kanalat nyomott a testéhez, cigarettacsikket nyomott el rajta.

Végül a nőnek sikerült szakítania a férfivel, aki ezt követően többször megfenyegette.

12 évet is kaphat a pisztollyal fenyegetőző férfi

Az esettel összefüggésben a férfi tartózkodási helyén tartott házkutatás során a vádlottól a hatóság lefoglalt

egy gáz-riasztó fegyvert és egy engedély nélkül tartott sörétes vadászpuskát a hozzá tartozó lőszerekkel együtt.

A járási ügyészség személyi szabadság megsértésének minősített esetével, kapcsolati erőszak minősített esetével és lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettével vádolta meg a letartóztatásban lévő férfit. Vele szemben – a halmazati szabályokra figyelemmel – akár 12 év szabadságvesztés is kiszabható – írja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

Félholtra verte volt barátnője élettársát egy nógrádi férfi

Életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt emelt vádat a Nógrád Vármegyei Főügyészség egy 28 éves kelet-nógrádi férfivel szemben, aki féltékenységből súlyosan megverte volt barátnője új élettársát. A nógrádi férfi 7 év börtönt kaphat.